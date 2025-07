Reprodução Área em que os dois corpos foram encontrados, ainda com foco de incêndio





Dois corpos carbonizados foram encontrados nesta quinta-feira (17), no Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, na zona Leste de São Paulo.



Um vídeo registrado por testemunhas mostra a fumaça no local, indicando um foco de incêndio recentemente ativo. Veja:





Os restos mortais estavam em uma área repleta de entulhos e objetos descartados, próxima à Avenida Jacu-Pêssego, e foram localizados por agentes de vigilância do parque dentro de uma tubulação abandonada.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ao Portal iG, guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram os dois corpos carbonizados, na área pública.

Por meio de nota ao iG, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) da Prefeitura de São Paulo afirmou que está colaborando com as autoridades policiais para o esclarecimento dos fatos.



A Polícia Civil investiga o caso, que segundo a SSP, foi registrado como homicídio qualificado no 53° Distrito Policial(Parque do Carmo).

Foram requisitados perícia e o assessoramento do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), por onde as investigações prosseguem.