Facebook/ Ramsey County Sheriff's Office Vance Boelter













A tragédia que abalou Minnesota, nos Estados Unidos, durante o último final de semana foi descrita por promotores como uma campanha de violência premeditada com motivações políticas.

Vance Boelter, de 57 anos, é acusado de atirar contra quatro parlamentares estaduais — matando dois deles — em um ataque sistemático que, segundo a Justiça, tinha como objetivo “intimidar e eliminar” figuras do legislativo local.

O procurador federal interino de Minnesota, Joseph Thompson, classificou a ação como um “assassinato político cuidadosamente orquestrado” .

Segundo as investigações, Boelter iniciou a série de ataques na madrugada de sábado (14), ao invadir a casa do senador estadual John Hoffman e disparar contra ele e sua esposa, Yvette, na cidade de Champlin. Ambos sobreviveram, mas sofreram múltiplos ferimentos devido ao tiros.

Depois disso, Boelter seguiu para as residências de dois outros legisladores — um na cidade de Maple Grove e outro na de New Hope. Em ambos os casos, os parlamentares não estavam em casa, o que impediu novos ataques. Em New Hope, um policial chegou a localizar o veículo do suspeito e tentou abordá-lo, mas Boelter permaneceu calado, encarando o vazio, e fugiu antes do reforço policial chegar.

Duplo homicídio em Brooklyn Park

A última parada de Boelter foi na cidade de Brooklyn Park, onde ele assassinou a deputada estadual Melissa Hortman e seu marido, Mark Hortman , dentro da própria casa. Policiais chegaram ao local e flagraram Boelter atirando contra Mark através da porta da frente. Houve troca de tiros entre ele e os agentes, mas o suspeito conseguiu escapar, refugiando-se em uma área de mata.

Prisão e acusações

Boelter foi capturado na noite de domingo (15), após o que foi dito como uma das maiores operações de busca da história do estado. Ele foi encontrado em uma área arborizada próxima à sua casa no Condado de Sibley, cerca de 80 km a sudoeste da cidade de Minneapolis. Mais de 20 equipes da SWAT, helicópteros e patrulhas terrestres participaram da caçada. Segundo a polícia, Boelter se aproximou rastejando dos agentes e se entregou sem disparar.

No interior do veículo utilizado por Boelter, as autoridades encontraram um arsenal: três rifles AK-47, uma pistola e uma lista contendo nomes e endereços de outras autoridades públicas — indicando que o plano poderia ter se estendido ainda mais.

Atualmente detido na Cadeia do Condado de Hennepin, Boelter enfrenta seis acusações federais, incluindo homicídio, perseguição e posse ilegal de armas de fogo. As acusações podem resultar em pena de morte, embora esse tipo de punição não seja aplicada no estado de Minnesota desde o início do século XX. No âmbito estadual, ele deverá ser formalmente acusado de homicídio em primeiro grau — o que pode levá-lo à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.





Investigação sobre motivações

A promotora Mary Moriarty explicou que as acusações preliminares foram feitas em segundo grau para agilizar o mandado de prisão. Agora que Boelter está sob custódia, o caso será levado ao grande júri para possível ampliação das acusações.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre a motivação dos crimes, autoridades apontam que Boelter possivelmente mirava parlamentares defensores do direito ao aborto.

O suspeito já fez publicações on-line com discurso religioso conservador e chegou a pregar em uma igreja na República Democrática do Congo, em 2023, onde relatava sua conversão religiosa aos 17 anos. Em vídeos publicados anteriormente, ele criticava abertamente pautas progressistas, como direitos reprodutivos e identidade de gênero. Segundo informações apuradas pelo USA TODAY, autoridades encontraram registros digitais com conteúdos alinhados a discursos extremistas, embora os investigadores reforçem que nenhum manifesto formal foi encontrado.