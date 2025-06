Magen David Adom/Reprodução Ataque de mísseis iranianos deixa 3 mortos e feridos em Israel





Três pessoas morreram e 67 ficaram feridas neste domingo (15) após quatro mísseis balísticos disparados do Irã atingirem diferentes pontos do centro de Israel, segundo informações do Magen David Adom (MDA), o serviço de emergência israelense.

Entre os feridos estão uma mulher de 30 anos e um menino de 10 anos, ambos em estado grave.

Os impactos ocorreram principalmente em áreas residenciais e provocaram incêndios e danos estruturais a pelo menos dois prédios.

O MDA afirmou que as equipes de resgate atuaram em quatro locais atingidos, de onde removeram 67 vítimas para hospitais da região.

Ao todo, seis pessoas ficaram feridas de forma moderada e 60 sofreram ferimentos leves ou foram atendidas por crise de ansiedade.

O serviço segue vasculhando as áreas atingidas em busca de possíveis novos feridos.

Segundo o Centro Médico Ichilov, em Tel Aviv, quatro pessoas deram entrada após os ataques, todas em estado leve a moderado.





Ataque em Haifa



Na área de Haifa, no norte de Israel, também foram registrados impactos de mísseis, mas sem relatos imediatos de feridos. A cidade abriga infraestrutura estratégica, como uma refinaria de petróleo, um grande porto e uma base naval.

A polícia local informou que impediu jornalistas estrangeiros de transmitir imagens ao vivo dos impactos na região. “ Veículos da polícia do Distrito Costeiro foram enviados para realizar uma busca e lidar com o incidente ”, afirmou um porta-voz, segundo o The Times of Israel.