O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (15) que "está na hora" de um cessar-fogo entre Israel e Irã, afirmando haver "boa chance" de um acordo, mas ponderou que "às vezes eles têm que lutar".

As declarações foram feitas à imprensa ao deixar a Casa Branca rumo à cúpula do G7 no Canadá.

Trump não confirmou se pediu a Israel a suspensão de ataques, mas reafirmou o apoio americano à defesa israelense.

Trump on Iran and Israel: "I think there's a good chance there will be a deal." “Sometimes they have to fight it out” pic.twitter.com/FFkh5alM8R— Open Source Intel (@Osint613) June 15, 2025





Questionado sobre seu relacionamento com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Trump respondeu: " Nos damos muito bem e acho que temos grande respeito um pelo outro ".

Sobre um eventual prazo para o Irã retomar negociações nucleares, o presidente descartou datas-limite, mas mencionou diálogos em curso: " Gostariam de fazer um acordo. Algo assim tinha que acontecer ".

Ele também esclareceu que os EUA não estão envolvidos militarmente no conflito, embora não descarte futura participação: " É possível que possamos nos envolver. Mas, neste momento, não estamos ".





Ataques recíprocos intensificam conflito



O conflito começou quando Israel bombardeou áreas nucleares e militares iranianas na madrugada de sexta (noite de quinta no Brasil), visando "desarticular o programa nuclear " do país.

Na noite de sábado (14), estendendo-se pelo domingo (15), o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel. Esta foi a terceira noite consecutiva de ataques.

Uma casa de dois andares foi atingida em Tamra, a leste de Haifa. Em Bat Yam, no centro do país, um ataque matou pelo menos seis pessoas, deixou mais de 100 feridos e quatro desaparecidos, segundo o The Times of Israel.

O Irã, por sua vez, acusou Israel de bombardear um prédio residencial em Teerã no sábado (14), causando 60 mortes, conforme a mídia estatal iraniana.

Ataques recíprocos começaram na noite de sexta-feira (13), quando o Irã disparou dezenas de mísseis em quatro ondas, obrigando a população a buscar abrigos.

O sistema de defesa israelense interceptou a maioria, mas três pessoas morreram e ao menos 80 ficaram feridas, com explosões ouvidas em Tel Aviv.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu às autoridades iranianas que " Teerã vai queimar " se persistir nos ataques.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que os bombardeios durarão " o quanto for necessário ", acrescentando: " Estamos em um momento decisivo na história de Israel ".

As Forças de Defesa de Israel(IDF) anunciaram que aviões de combate estão prontos para retomar ataques a Teerã.