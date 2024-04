Reprodução Morre homem mais velho do mundo, com 114 anos



Juan Vicente Pérez Mora, reconhecido pelo Guinness World Records em 2022 como o homem mais velho do mundo, faleceu nesta terça-feira (2), aos 114 anos de idade. O venezuelano alcançou o título em 4 de fevereiro de 2022, aos 112 anos e 253 dias, conforme certificado pelo Guinness .

Pai de 11 filhos, em 2022, Juan foi um agricultor nascido em El Cobre, estado de Táchira, em 27 de maio de 1909, era reconhecido por sua extensa prole, contando com 41 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos. Ele foi o nono de dez irmãos.

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

"Ele deu à Venezuela o Guinness por ser o homem mais velho do mundo", disse o presidente Nicolás Maduro na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Gisaburo Sonobe, de 112 anos, do Japão , é o novo candidato ao título de homem mais velho do mundo. No entanto, sua entrada no livro oficial de recordes ainda não foi confirmada devido à falta de informações sobre sua família.