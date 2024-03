Renan Areias/ Agência O Dia No último dia 12 deste mês, um ônibus foi sequestrado na Rodoviária do Rio

Paulo Sérgio de Lima, autor do sequestro do ônibus que manteve 16 passageiros reféns por 3 horas na Rodoviária do Rio de Janeiro no último dia 12 , foi acusado pelas duas tentativas de homicídio e pelo sequestro do veículo. O homem deixou dois passageiros feridos, entretanto, nenhum deles morreu.











Sérgio estava fugindo da cidade após ser ameaçado por uma facção criminosa, de acordo com seu depoimento prestado à Polícia. O autor do crime chegou a embarcar no ônibus que tinha como destino Juiz de Fora (MG). Porém, pensou ter sido descoberto e fez um disparo a confundir um passageiro com um agente policial.

De acordo com as denúncias feitas pelo MP, os crimes teriam sido praticados por Paulo por "motivo torpe", já que ele acreditava que os passageiros eram policiais à paisana que iriam efetuar sua prisão ao adentrar o ônibus.



“Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, posto que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo DENUNCIADO no diminuto espaço do interior do ônibus, reduzindo a capacidade de defesa e de reação das vítimas”, revela o documento.



O autor do sequestro atingiu dois passageiros com disparos. Um deles, foi ferido com um tiro de raspão; o outro, Bruno Lima de Costa Soares, levou três tiros e foi levado em estado grave para o hospital. O homem fez uma cirurgia e ainda permanece internado na UTI.

Paulo Sérgio cumpria em regime semiaberto outra condenação por efetuar roubos em um ônibus. Sua prisão havia sido efetuada em abril de 2019, após roubar quatro celulares.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp