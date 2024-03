Reprodução Bruno Lima foi baleado em sequestro no Rio

Bruno Lima da Costa , uma das vítimas do sequestro a um ônibus no Rio de Janeiro , passou por uma cirurgia, nesta sexta-feira (15), para retirar uma bala que estava alojada próxima ao seu coração. Baleado três vezes, o homem de 34 anos foi atingido no tórax e no abdômen.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, Bruno Lima da Costa permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave .

Além do procedimento para a remoção do projétil, Bruno também passou por uma cirurgia para retirar o baço. Em um primeiro momento, o funcionário da Petrobras foi socorrido para o Hospital Souza Aguiar.

Em seguida, ele foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia para atendimento especializado. Por fim, na quarta-feira (13), deu entrada no Hospital Samaritano Botafogo.

Bruno estava a caminho de Juiz de Fora (MG), sua cidade natal, quando foi atingido três vezes por Paulo Sérgio Lima. O homem de 29 anos, que assaltou um ônibus na Rodoviária Novo Rio, fez 16 pessoas de reféns e se entregou aos policiais após três horas de negociação.

