Globonews Momento em que o sequestrador é rendido pela polícia na rodoviária Novo Rio

Antes de se entregar à polícia, o sequestrador que fez 16 pessoas reféns em um ônibus na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro (RJ), fez três disparos, sendo que dois deles atingiram um dos passageiros. A motivação para o crime não foi revelada. Entre as vítimas, havia 1 criança e 6 idosos.

O ônibus da Viação Sampaio que iria para Juiz de Fora (MG) foi rendido por volta das 15h30 e permaneceu sequestrado até as 18h desta terça-feira (12). O criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima e deve ser levado para a 4ª DP da capital fluminense. Segundo as primeiras informações da polícia, ele era da Rocinha e tentava fugir para a cidade mineira.

Uma passageira disse à TV Globo que o sequestro começou depois que o ônibus precisou retornar para a rodoviária, pois, após o veículo percorrer 500 metros, o ar-condicionado quebrou.

Já na rodoviária, alguns passageiros decidiram descer porque estava muito quente. Foi quando o sequestrador, que, segundo ela, já estava no veículo, fez os disparos.





Vítimas

Durante o sequestro, duas pessoas ficaram feridas. Bruno Lima de Costa Soares, de 34 anos, foi atingido no tórax e no abdômen pela pistola que Paulo Sérgio carregava e foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do RJ, e o estado dele é grave. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

Uma outra pessoa foi atingida por estilhaços, segundo a TV Globo. Ela teria sido atendida no ambulatório da rodoviária.

"O paciente está com três equipes em sala, equipe da cirurgia toráxica, cirurgia-geral e vascular, ele já recebeu seis bolsas de sangue. Está em estado grave, está sendo operado, a gente espera que ele consiga ficar bem. Todas as equipes estão empenhadas em salvar essa vida. Todas as equipes cirúrgicas do hospital estão mobilizadas, caso cheguem outros pacientes", disse Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro a jornalistas presentes na rodoviária.

Rodoviária isolada

Ao todo, 37 pasagens de ônibus foram vendidas, mas 17 pessoas foram mantidas como refém. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 15h.

Após o sequestro, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para o local. A área foi isolada: passageiros e funcionários foram retirados do local.

Todo entorno da Rodoviária Novo Rio está fechado e as Forças de Segurança do Governo Estado estão atuando no local. Equipes da Prefeitura estão dando suporte, orientando motoristas na região. A Concessionária pede que quem tenha passagem pras próximas horas, remarque sua viagem. — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 12, 2024