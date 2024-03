Reprodução: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Nova carteira de identidade deve ser emitida pela população até 2032





De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, cinco milhões de brasileiros já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (21). Ainda de acordo com a pasta, o novo "RG" é emitido em 23 estados e no DF.

O documento, anunciado em 2022, é obrigatório para todos os cidadãos do país. Entretanto, ele não precisa ser emitido imediatamente; a população brasileira tem até 2032 para realizar a troca.









Novidades da nova carteira de identidade

O CPF será o único número de identificação, que será uma maneira de reduzir as chances de golpistas fraudarem os documentos. Será possível também estruturar cadastros administrativos e ampliar as verificações da Segurança Pública.

A CIN também visa uma maior inclusão social: não haverá a designação "sexo", tampouco diferenças entre "nome social" e "nome". Documentos como carteira nacional de habilitação (CNH), título de eleitor, certificado militar e carteira profissional, poderão ser incluidos na nova carteira em sua forma digital.

Como emitir a nova carteira?

O documento deve ser solicitado nos instituto de identificação de seu estado, a partir de sua política para a emissão do documento. Geralmente, a Polícia Civil e o Detran são os órgãos que emitem estes documentos. Após receber o documento impresso, para adquirir sua versão digital é preciso acessar o aplicativo do governo federal (GOV.BR).

A nova carteira de identidade pode ser emitida em 24 unidades federativas. Somente Amapá, Bahia e Roraima não a emitem no momento.

