MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpista na Praça dos Três Poderes

A Polícia Federal abriu inquérito para identificar agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) supostamente envolvidos em facilitar a entrada do manifestantes bolsonaristas, que vandalizaram as sedes do governo, no último domingo, 8 de janeiro .

Segundo matéria da Folha de S. Paulo, vídeos do momento da invasão estão sendo analisados, para verificar servidores que suspostamente deram acesso aos golpistas. Milhares de pessoas que estavam presentes nos atos serão chamadas para depor .

No dia do ato de vandalismo, o GSI teria disponibilizado para a segurança do Planalto apenas agentes da guarda comum de fim de semana.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a dizer que acredita no envolvimento de policiais e militares que teriam facilitado a entrada dos na sede do Poder Executivo . Lula chegou a assistir as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto , mas ainda não se pronunciou sobre o caso.

