O presidente do Senado Federal , Rodrigo Pacheco, se encotrou com o procurador-Geral da República , Augusto Aras, nesta sexta-feira (13), que pediu que sejam realizadas denúncias urgentes contra os invadores, para que se evite soltura da prisão.



Segundo a jornalista Natuza Ney, no g1, o presidente do Senado pede que a abertura do processo seja feita de imediato, para que se mova ação penal contra 38 pessoas envolvidas nos atos.

Pacheco também teria pedido o bloqueio dos bens dos envolvidos para garantir o pagamento dos custos com a restauração dos objetos e obras depredadas.

A lista com o nome de 38 pessoas envolvidas nas depredações nas sedes do governo, na praça dos Três Poderes em Brasília , foi feita de forma preliminar pela Polícia Legislativa, que continua as investigações para denunciar outras pessoas.

