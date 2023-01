Reprodução Redes Sociais 'QG do Exército' com manifestantes bolsonaristas está quase vazio

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) findou , quase que por vez, as manifestações antidemocráticas de apoiadores de ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , em frente ao quartel do Exército, em Brasília, popularmente chamado de 'QG do Exército' .

Gritos isolados no Quartel-general do Exército, em Brasília, neste domingo de posse de Lula. Indignado, homem diz que está decepcionado com Mourão e que Bolsonaro deixou os extremistas “sofrendo como bobo”. pic.twitter.com/ifv7wXhbCv — André Borges (@AndreBorges_JOR) January 1, 2023

Na manhã de ontem (1), a área do acampamento já estava quase que toda vazia. Diversos vídeos circularam nas redes sociais com imagens de desmobilização dos manifestantes após o novo governo assumir o poder no Palácio da Alvorada.

A deputada federal Carla Zambelli (PL) , que teve suas contas nas redes sociais suspensas pelo ministro do STE Alexandre de Moraes há um mês, tem utilizado de outros perfis para 'instigar' os manifestantes que não aceitaram o resultado das eleições presidencias.

Um perfil suspostamente da deputada, @CarlaZambelliap no Twitter, teria postado um 'alerta' aos minfestantes golpistas ainda no dia 31 de dezembro. A postagem diz que 'os militares que estão nas ruas' atuam para proteger o governo do PT e os militantes 'petistas'.

