Divulgação 02/01/23 Luiz Carlos Ramiro Junior, ex-presidente da Fundação Biblioteca Nacional, foi exonerado nesta segunda-feira

O cientista político Luiz Carlos Ramiro Júnior foi exonerado do cargo de presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), nesta segunda-feira (2). Ele estava desde março do ano passado na função.



A gestão de Ramiro foi marcada por polêmicas com os servidores da instituição. O maior atrito aconteceu em julho, quando a FBN entregou a Medalha da Ordem do Mérito do Livro a bolsonaristas sem histórico de contribuições para a causa do livro, como o deputado federal Daniel Silveira.

Na época, a Associação dos Servidores da Biblioteca Nacional (ASBN) criticou Ramiro. Além da associação, imortais da Academia Brasileira de Letras também expressaram indignação, chegando a devolver suas medalhas.

Antes de assumir a Biblioteca Nacional, Ramiro matinha um canal no YouTube, onde dá aulas online e debate questões políticas e sociais. Em um vídeo de 2020, ele classificou a situação da pandemia como “uma guerra bioideológica” e considerou exageradas as medidas de isolamento social.



