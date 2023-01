Reprodução/Twitter Fila de apoiadores de Lula para acompanhar a posse em Brasília

Multidões de apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se movimentam por Brasília rumo à Esplanada dos Ministérios para vê-lo ser empossado. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver apoiadores formando longas filas, dentro e fora de veículos.



Com maioria vestindo roupas na cor vermelha, os apoiadores de Lula carregam bandeiras com o rosto do presidente eleito e com o símbolo do Partido dos Trabalhadores. Confira alguns registros:

Recebendo vídeos de Brasília de amigas e amigos e foram acompanhar pic.twitter.com/a5aKE5aBKB — Nicolas Kasprzak 💉 #2anosdevacinado (@nicolaskasprzak) January 1, 2023

A festa já começou em Brasília pic.twitter.com/AYUPk7BjAL — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) December 31, 2022





Todos Lula!



Milhares nas ruas de Brasília para a posse do presidente!



via @ErikakHilton #PosseDoLula pic.twitter.com/JHdSFqnMCJ — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) January 1, 2023

Cerca de 300 mil pessoas devem acompanhar a posse de Lula no gramado da Esplanada. Com destino ao Congresso Nacional, um cortejo com Lula desfilará pela Esplanada após sair da Catedral Metropolitana às 14 horas. A passagem da faixa presidencial está marcada para as 15 horas.



Além das cerimônias oficiais, a posse de Lula será marcada por shows de artistas como Pabllo Vittar, Duda Beat e BaianaSystem.



