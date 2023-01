Reprodução/Turismo Daniela Carneiro participou da cerimônia de transmissão de cargo

Daniela Carneiro (União Brasil), nova ministra do Turismo , discursou nesta segunda-feira (2) durante a cerimônia de transmissão de cargo. Ela afirmou que trabalhará para “resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas”. A chefe da pasta ainda relatou que uma das suas missões é melhorar a imagem do Brasil no exterior para atrair mais turistas.



De acordo com Daniela, o alto preço das passagens está prejudicando o turismo brasileiro. Por isso ela quer encontrar soluções para que os valores caíam o mais rápido possível.

“[Precisamos] resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas, o que dificulta o Turismo. Vamos trabalhar essa questão ao lado de outros ministérios, como o da Fazenda", comentou.

Carneiro ainda relatou que precisará fortalecer a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) para melhorar a imagem do Brasil no exterior. O foco é atrair mais turistas ao longo dos próximos meses. “Vamos fortalecer o trabalho com a Embratur para melhor nossa imagem com os parceiros internacionais”.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PSB), que participou da cerimônia, reforçou o discurso da ministra. “A gente sabe que tem uma enorme possibilidade de gerar emprego, de gerar renda. É muito bom ter na frente do Ministério do Turismo uma mulher que tem diálogo, que sabe dialogar", pontuou.

Também estiveram no evento o prefeito de Belford Roxo (RJ) e marido de Daniela, o Waguinho, o deputado federal e presidente do União Brasil Luciano Bivar (PE) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro André Ceciliano (PT).

Quem é Daniela Waguinho?

Daniela do Waguinho entrou na política eleitoral em 2018, sendo eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela já tinha trabalhado na Secretaria Municipal de Educação do Rio, em 2003, porque é formada como pedagoga.

Ela também trabalhou na Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Rio e retorno foi secretária municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo em 2017.

Daniela chegou a ser cogitada como vice da chapa de Cláudio Castro ao governo do estado do Rio. Porém, ela se lançou candidata a deputada federal, sendo a mais votada em terra fluminense.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.