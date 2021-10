Rosinei Coutinho/SCO/STF Cármen Lúcia, ministra Do Supremo Tribunal Federal (STF)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) , deu o prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) informe quais medidas adotou em relação aos pedidos de investigação do presidente Jair Bolsonaro por ameaças golpistas feitas por ele em discursos no 7 de Setembro.

A determinação da ministra ocorreu em uma notícia-crime apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que solicitou a investigação do presidente após as falas durante as manifestações.

O senador também pediu ao STF a abertura de inquérito contra Bolsonaro por "sua grave ameaça ao livre funcionamento do Judiciário e pelo uso de recursos públicos para financiar" o que chamou de "carnaval golpista".