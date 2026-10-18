Reprodução Lula e Flávio - nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) falaram à imprensa ao chegar na TV Band para o primeiro debate presidencial do segundo turno. Lula disse ter mais experiência em debates, e Flávio prometeu "trazer a verdade", já que a "base da campanha do PT foi mentira".



"Eu tenho um pouco mais de experiência, sim, já debati com gente muito importante. E eu acho que a política tem se empobrecido no Brasil. Eu acho que a gente precisa fazer a política melhorar", declarou.

Lula também disse que sua estratégia para reverter a baixa nos votos se baseia em andar pelo país e falar com o eleitor.

Já Flávio respondeu para a imprensa que já queria ter debatido antes com Lula.

"Agora é a oportunidade de trazer a verdade à população brasileira. Falar do projeto de prosperidade do nosso lado. O Brasil escolheu a mudança no primeiro turno, e agora é oportunidade de a gente aprofundar as propostas", disse.

O senador chegou à emissora acompanhado do coach Pablo Marçal e do deputado Nikolas Ferreira (PL). Lula chegou ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, e da primeira-dama Janja da Silva.

O debate

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam do debate da Band neste domingo, às 20h. O encontro será o primeiro confronto direto entre os candidatos na campanha presidencial.

O debate terá três blocos, com perguntas dos apresentadores e confrontos diretos entre os presidenciáveis. No primeiro, os candidatos terão 30 minutos para debater livremente. Nos seguintes, farão perguntas um ao outro, encerrando o encontro com as considerações finais.

A transmissão será feita pela Band, pelo Estadão, pela Jovem Pan, pela TV Gazeta e pela TV Cultura. O último debate previsto para a campanha será realizado pela Globo, em 23 de outubro.

O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro, nas disputas para presidente da República e governadores, caso necessário.