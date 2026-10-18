Divulgação/Governo de SP Frio em São Paulo

O frio deve continuar no Sul do Brasil nas próximas semanas, mesmo com o avanço da primavera. Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão indica temperaturas abaixo da média histórica no restante de outubro e em parte de novembro, com mais dias amenos e menos períodos de calor intenso.

A tendência está relacionada à chegada de novas massas de ar frio à região. Embora as temperaturas normalmente aumentem nesta época do ano, as projeções apontam para a manutenção de um padrão mais frio do que o habitual.

Frio no Sul: temperaturas ficam abaixo de 5°C

Neste domingo (18), cidades dos três estados da região Sul registraram temperaturas mínimas inferiores a 5°C.

No Rio Grande do Sul, a menor temperatura foi de 1,5°C em Soledade. Capão Bonito do Sul marcou 2,3°C, enquanto São José do Ouro teve mínima de 3,5°C. Em Santana do Livramento, os termômetros chegaram a 3,9°C.

Em Santa Catarina, Bom Jardim da Serra registrou 0,8°C, a menor marca entre as cidades citadas. Urupema teve mínima de 1,3°C, e Urubici, de 2,6°C. No Paraná, General Carneiro registrou 2,3°C.

Quando o frio vai embora do Sul do Brasil?

De acordo com a MetSul, as temperaturas devem permanecer abaixo da média histórica durante as próximas semanas. As projeções do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF) indicam essa tendência até o fim de outubro e em parte de novembro.

Isso não significa que o frio intenso será constante. Como as médias de temperatura aumentam durante a primavera, o cenário previsto é de mais dias amenos ou agradáveis do que o habitual, além de algumas noites frias.

A influência do ar frio deve ser mais perceptível no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná também devem ter mais dias amenos e menos períodos de calor, principalmente nas cidades próximas do litoral.

A previsão de chuva acima do habitual em parte da região também pode contribuir para a ocorrência de tardes com temperaturas mais baixas.

Por que a primavera está mais fria que o esperado?

O padrão observado chama a atenção porque ocorre em um período de El Niño intenso no oceano Pacífico, cenário que costuma estar associado à expectativa de temperaturas mais elevadas em algumas regiões.

Segundo a MetSul, porém, o clima regional depende da interação de diferentes fatores atmosféricos e oceânicos. Esses mecanismos podem atuar em direções distintas, o que ajuda a explicar por que a primavera apresenta temperaturas abaixo da média mesmo nesse contexto.

A tendência, portanto, é de que o calor demore mais para se firmar no Sul do Brasil, com novas incursões de ar frio ao longo das próximas semanas.