Luis Antônio / iG André Janones

O deputado federal Andé Janones (REDE), declarou neste domingo (18) estar confiante no desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro debate eleitoral do segundo turno, realizado pela Band, às 20h. Ao chegar na emissora, o parlamentar declarou que o adversário do PL, F lávio Bolsonaro, "não tem tamanho" para debater com o presidente.



"A gente sabe que eles não têm currículo, não tem proposta, e eles não têm tamanho para estar diante de alguém da envergadura do presidente Lula. Então é manter a tranquilidade e não cair na provocação", disse.

"Eles vão fazer armadilhas para cortes nas redes sociais, mas nossa expectativa é a melhor possível", disse ele ao iG, ao chegar no evento.

Janones publicou um vídeo nas redes sociais conclamando apoiadores de Lula a viralizarem cortes nas redes sobre o debate, ignorando falas do Flávio.

O deputado foi do Rio de Janeiro para São Paulo de carro, para manter-se conectado ao canal do WhatsApp "Exército do Lula", onde divulgará as diretrizes para o comportamento virtual dos apoiadores.

O debate

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam do debate da Band neste domingo, às 20h. O encontro será o primeiro confronto direto entre os candidatos na campanha presidencial.

O debate terá três blocos, com perguntas dos apresentadores e confrontos diretos entre os presidenciáveis. No primeiro, os candidatos terão 30 minutos para debater livremente. Nos seguintes, farão perguntas um ao outro, encerrando o encontro com as considerações finais.

A transmissão será feita pela Band, pelo Estadão, pela Jovem Pan, pela TV Gazeta e pela TV Cultura. O último debate previsto para a campanha será realizado pela Globo, em 23 de outubro.

O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro, nas disputas para presidente da República e governadores, caso necessário.