Um engavetamento com mais de 100 carros deixou ao menos 12 feridos no município de Zeeland, no oeste de Michigan, na manhã de segunda-feira (19). De acordo com autoridades locais, divulgadas pela TV WWMT, não há informações de mortes até o momento.
O caso aconteceu na estrada Interestadual -196, por volta das 10h19 da manhã (horário local). Policiais teriam atendido a diversos chamados de acidentes e saídas de pista na área.
Veja o vídeo
Do total de veículos, a Polícia Estadual de Michigan informou que entre 30 e 40 caminhões estão envolvidos no acidente.
O clima teria sido o motivo do acidente. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade de inverno e avisos de condições climáticas adversas para grande parte do oeste de Michigan.
Ambos os sentidos da I-196, entre a saída para Hudsonville (Saída 62) e a saída para Zeeland (Saída 55), estão fechados. A rodovia deverá permanecer fechada por várias horas para a remoção e limpeza dos veículos, informaram as autoridades.
Ainda de acordo com a WWMT, os policiais estão trabalhando em conjunto com os bombeiros e serviços de ambulância da região para prestar socorro aos feridos e transportá-los para hospitais.
A Polícia Estadual de Michigan (MSP) e a polícia de Zeeland etambém estão auxiliando os agentes do xerife do Condado de Ottawa.
Ônibus escolares estão sendo utilizados para transportar motoristas presos na rodovia até a Hudsonville High School