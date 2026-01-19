Reprodução | WWMT Engavetamento de veículos no Michigan

Um engavetamento com mais de 100 carros deixou ao menos 12 feridos no município de Zeeland, no oeste de Michigan, na manhã de segunda-feira (19). De acordo com autoridades locais, divulgadas pela TV WWMT, não há informações de mortes até o momento.

O caso aconteceu na estrada Interestadual -196, por volta das 10h19 da manhã (horário local). Policiais teriam atendido a diversos chamados de acidentes e saídas de pista na área.

Um engavetamento de grandes proporções, envolvendo cerca de 100 veículos, interditou parte da rodovia interestadual I-196 em Michigan, com relatos de feridos. Motoristas foram orientados a permanecer em seus carros. Os policiais foram chamados ao local após receberem relatos de… pic.twitter.com/7o0O8h66Kh— Área Militar (@areamilitarof) January 19, 2026





Do total de veículos, a Polícia Estadual de Michigan informou que entre 30 e 40 caminhões estão envolvidos no acidente.

O clima teria sido o motivo do acidente. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade de inverno e avisos de condições climáticas adversas para grande parte do oeste de Michigan.

Ambos os sentidos da I-196, entre a saída para Hudsonville (Saída 62) e a saída para Zeeland (Saída 55), estão fechados. A rodovia deverá permanecer fechada por várias horas para a remoção e limpeza dos veículos, informaram as autoridades.

Ainda de acordo com a WWMT, os policiais estão trabalhando em conjunto com os bombeiros e serviços de ambulância da região para prestar socorro aos feridos e transportá-los para hospitais.





A Polícia Estadual de Michigan (MSP) e a polícia de Zeeland etambém estão auxiliando os agentes do xerife do Condado de Ottawa.

Ônibus escolares estão sendo utilizados para transportar motoristas presos na rodovia até a Hudsonville High School