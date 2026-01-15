Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira reagiu publicamente, no início da noite desta quinta-feira (15), à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, ala especial do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A manifestação ocorreu cerca de uma hora após o despacho judicial. Em publicação no X, Nikolas classificou a mudança como aparentemente positiva do ponto de vista das condições de custódia, mas manteve o discurso de contestação à prisão do ex-presidente.

“Moraes acaba de transferir Bolsonaro para a Papudinha. APARENTEMENTE, parece ser um espaço melhor, sem barulho e com atendimento médico 24h. Vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores. Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo pra casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre.”

Transferência de Bolsonaro



A decisão de Moraes já foi cumprida e prevê que o ex-presidente passe a cumprir pena em uma Sala de Estado-Maior administrada pela Polícia Militar do Distrito Federal.

No despacho, Moraes autorizou atendimento médico integral 24 horas, assistência de médicos particulares, sessões de fisioterapia, alimentação especial diária e visitas regulares de familiares próximos.

Segundo o ministro, Bolsonaro vinha cumprindo pena em condições diferenciadas em relação a outros condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Moraes citou estrutura com ar-condicionado, televisão, frigobar, banheiro privativo e protocolo especial para entrega de comida, além de afirmar que houve divulgação de informações falsas sobre supostas condições degradantes da cela anterior.