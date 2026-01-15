Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ex-presidenre Jair Bolsonaro

No despacho que determinou a transferência imediata de Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se queixou da "sistemática tentativa de deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade" do ex-presidente.

Ele classificou como mentirosas as declarações recentes dos filhos de Bolsonaro sobre as condições da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele cumpria pena até então por liderar a tentativa de golpe de Estado.

“Cativeiro” era um dos muitos adjetivos usados, por exemplo, pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) após visitar o pai. Ele reclamava do horário das visitas e desconfiava até da “origem da comida” oferecida pela PF ao apenado.

Sobravam queixas também ao “tamanho das dependências”, ao “banho de sol”, ao “ar-condicionado” e à ausência de uma SmarTV que garantisse acesso ao YouTube.

A certa altura, o ministro questiona se os filhos confundem uma prisão com um hotel (na verdade, uma “estadia hoteleira ou em uma colônia de férias”).

Moraes esbravejou contra as reclamações, citou a realidade carcerária brasileira em números. E resolveu o problema mandando Bolsonaro para a chamada “Papudinha” – na verdade, a Sala de Estado Maior do complexo, com “condições ainda mais favoráveis, igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos” do local. Um "upgrade", em outras palavras.

Segundo o ministro, o local permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de “banho de sol” e de exercícios a qualquer horário do dia e até a instalação de aparelhos para fisioterapia.

Moraes negou, entretanto, o pedido insistente da defesa para que Bolsonaro cumpra a pena em casa. E não, não autorizou o apenado a acessar a internet pela TV.

Bolsonaro vai ter que se contentar com a grade da TV a cabo – além da própria carceragem, é claro.

*Este texto não reflete necessariamente a opinião do Portal iG