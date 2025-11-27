Gabriel Barros Tarcísio em evento da XP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou que o nome da direita para 2026 deve prestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A gente (os possíveis nomes da direita) tem que ajudar essa grande liderança que é o presidente Bolsonaro, que está passando por um momento difícil".

A fala ocorreu durante a participação de Freitas no XP Asset Management, evento voltado para investidores da corretora. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (Progressistas) também esteve presente.

Tarcísio repetiu o que vem falando nos últimos dias sobre o cenário político brasileiro para 2026 e sobre posicionamento da direita para a disputa eleitoral, afirmando que um nome para disputar a Presidência da República vai ser definido no início de 2026

"Ninguém tem ânsia de protagonismo, nós temos um grupo muito unido com uma mentalidade de business, cultura de investimentos, economia aberta, mordernização".

Gabriel Barros Eduardo Riedel no palco do evento





Estão na disputa pela herança do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de Tarcísio, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás.



