reprodução/tv senado O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil) observa a movimentação no plenário

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) afirmou, nesta quarta-feira (5), que está bem após a queda que sofreu no plenário do Senado, na tarde de ontem (4).

Em publicação nas redes sociais, ela agradeceu pelo apoio e disse que não teve nenhuma sequela grave.

Veja: vídeo mostra momento da queda de senadora do PT

"Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho recebidas desde ontem. Estou bem e me recuperando após o susto, sem nenhuma intercorrência grave", escreveu a parlamentar, que disse que irá voltar para os trabalhos legislativos "em breve".

Veja a publicação





Incidente parou sessão

A queda aconteceu durante uma sessão conduzida pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil), que suspendeu os trabalhos após perceber a movimentação entre os senadores.





Teresa caiu ao lado de sua cadeira e seguiu consciente enquanto recebia atendimento dos colegas e da equipe de brigadistas do Senado. Ela deixou o plenário em uma cadeira de rodas, com um curativo sobre o olho esquerdo.