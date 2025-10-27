Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula e Trump se encontraram neste domingo (26)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na madrugada desta segunda-feira (27), que o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, entende que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "faz parte do passado da política brasileira" e que "rei morto é rei posto".

A declaração ocorreu após reunião de 45 minutos entre os dois líderes, em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a 47ª cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

"Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Minha conversa com Trump teve um tom político, de interesse do país, não pessoal", declarou em coletiva de imprensa.

Lula disse ainda que explicou a gravidade do plano golpista que tinha, entre outras etapas, ameaças dirigidas a ele próprio, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele adicionou que o julgamento de Bolsonaro no STF foi "muito sério, com provas muito contundentes".

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Ele cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, após decisão de Moraes, mas no inquérito que apura a tentativa dele e do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de influenciar o governo dos Estados Unidos a impor sanções contra autoridades brasileiras.

Além do tópico Bolsonaro, o encontro tratou de temas econômicos e políticos, como as sanções impostas por Washington e as tarifas que afetam produtos brasileiros.

"Vocês sabem que, se depender de mim e de Trump, vai ter acordo", disse Lula. "Rolou muita sinceridade na nossa relação. É bem possível que vocês fiquem surpresos com a afinidade do Estado americano e o Estado brasileiro", completou.

Trump falou de Bolsonaro antes da reunião

Antes do encontro, Trump foi questionado por jornalistas se trataria de Bolsonaro com o presidente brasileiro.

"Não é da sua conta", disparou. "Eu sempre gostei do Bolsonaro. Me senti mal com o que aconteceu com ele. Ele está passando por muita coisa".

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Márcio Elias Rosa, que participou da reunião, o nome de Bolsonaro não foi mencionado durante a conversa oficial.

Reações de Bolsonaristas

As fotos de Lula e Trump juntos na Malásia foram recebidas como uma "derrota" na cúpula bolsonarista, segundo apuração da jornalista Andréia Sadi, do g1.

Em público, aliados de Bolsonaro tentaram minimizar a importância do encontro e valorizar a breve menção feita por Trump antes da reunião. Nos bastidores, porém, a avaliação foi negativa.





Eduardo, filho do ex-presidente, publicou nas redes sociais que Trump apenas "foi diplomático" ao receber o petista, mas evitou comentar o conteúdo da conversa.