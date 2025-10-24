Ricardo Stuckert/PR Lula comentou sobre a reunião antes de deixar a Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (24), em coletiva de imprensa na Indonésia, que deve se reunir pessoalmente com o presidente dos EUA, Donald Trump, no domingo (24). O encontro dos líderes deve ser pautado principalmente sobre o tarifaço norte-americano ao Brasil.

Apesar de não ter sido confirmado oficialmente, a reunião entre os dois deve acontecer na Malásia, entre 17h e 18h no horário local (6h e 7h da manhã, no horário de Brasília). Há um espaço na agenda oficial dos dois presidentes que dão espaço para um encontro.

Assuntos tratados

Casa Branca/Reprodução Lula deseja abordar o assunto das tarifas com Trump





A expectativa é que Lula mostre a Trump argumentos de que as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros se baseiam em dados equivocados. A fala foi feita em conversas com jornalistas, antes da viagem da Indonésia à Malásia.

“Eu tenho todo o interesse em ter essa reunião, toda a disposição de defender os interesses do Brasil, mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. E quero provar isso com números" , disse o presidente.

Além do tarifaço, Lula quer discutir as sanções a autoridades brasileiras, como do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alvo da Lei Magnitsky.

"Quero discutir a punição que foi dada a ministros da Suprema Corte do Brasil, [algo que] não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento” , afirmou o petista.

Em contrapartida, o Brasil deve ouvir demandas dos EUA em outros assuntos. Para Lula, não existe "assunto proibido" na conversa.

Encontro presencial

Lula e Trump se encontrarão na Malásia durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e o encontro de líderes do Leste Asiático (EAS). Esta será a primeira conversa presencial entre os dois desde um breve contato na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, em setembro, quando se cruzaram nos bastidores enquanto Lula deixava o palco e Trump se preparava para seu discurso.





Dias depois, os dois presidentes conversaram ao telefone e Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 50% imposta pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.

“Não tem assunto proibido para um país do tamanho do Brasil conversar com um país do tamanho dos EUA. Não tem nenhum veto. Vai ser uma reunião livre, a gente vai poder dizer o que quiser, ouvir o que quiser e o que não quiser também” , destacou Lula.