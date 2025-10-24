Reprodução/redes sociais Nikolas Ferreira utilizou as redes sociais para comparar seu corpo com do militante político Jones Manoel

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o militante político Jones Manoel nas redes sociais nesta quinta-feira (23), o chamando de "teta feia". O parlamentar respondia uma publicação no X (antigo Twitter) que comparava o porte físico dos dois.

Manoel, que disputou as eleições para governador de Pernambuco em 2022 pelo PCB, reagiu ao comentário de Nikolas e o mandou ir trabalhar.

"VAGA*****, por que você não vai trabalhar ao invés de ficar no Twitter conversando mer** e falando do meu peitoral? Esse animal ganha 45 mil por mês para ficar twittando" , respondeu o militante.

Entenda a discussão

Já conhecido por responder críticos nas redes sociais com ironia, o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira respondeu uma publicação de uma criadora de conteúdo que comparou o corpo dele com o de Jones Manoel. A autora do post citava um vídeo, que dizia que homens que passavam a frequentar academia teriam tendência a mudar de viés político, da esquerda para a direita.

Nikolas respondeu com uma foto própria utilizando camiseta, com a legenda: "sou mais eu do que essa ‘teta’ feia ai" .

Ao ser citado, Jones Manoel criticou a postura do deputado, dizendo que "ganha 45 mil por mês para ficar twittando" .

Nikolas, por sua vez, respondeu com nova ironia sobre o corpo de Manoel, acompanhado de uma montagem do militante político.

sou mais eu do que essa teta feia ai kkkkkkkk 👍🏻 pic.twitter.com/p8ceEWvGbw — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 23, 2025





Repercussões

Internautas se dividiram nas reações às postagens dos dois no X. Alguns criticaram a postura do deputado, que estaria "perdendo tempo em rede social" ao invés de se ocupar com demandas de seu mandato. Outros questionaram, em tom irônico, sobre os motivos dele estar reparando "nas tetas" de outro homem.





O Portal iG entrou em contato com a assessoria de Nikolas Ferreira e com Jones Manoel sobre o episódio. Esta reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.