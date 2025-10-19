Reprodução/PRF Parte interna do ônibus ficou destruída

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou neste domingo (19) que os 17 corpos das vítimas do acidente com um ônibus na BR-423, no município de Saloá, já foram identificados pelo Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. A informação foi confirmada pelo órgão ao Portal iG.

De acordo com a SDS, 12 corpos já foram liberados para as famílias, enquanto os demais seguem à disposição no IML, localizado no bairro de Santo Amaro, área central da capital.

O transporte das vítimas foi realizado com viaturas das unidades de Caruaru e do Recife, mobilizadas para agilizar o processo de remoção.

Acidente

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (17) e deixou 17 mortos e outras 17 pessoas feridas. O ônibus, fretado por uma empresa de Brumado, na Bahia, levava passageiros até Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, para compras em um centro atacadista.

Na volta, o veículo tombou em um trecho sinuoso da rodovia conhecido como Serra dos Ventos, entre Paranatama e Saloá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus entrou na contramão, colidiu com rochas à margem da pista, atingiu um barranco de areia e tombou. Parte dos passageiros foi arremessada para fora do veículo, o que indica que alguns não usavam cinto de segurança.

Feridos

O Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, recebeu 17 feridos. Seis já receberam alta médica, dois foram transferidos para o Hospital Geral do Estado da Bahia, em Salvador, e outros permanecem em observação, segundo informações do g1.

O motorista do ônibus, que sobreviveu e testou negativo no bafômetro, afirmou suspeitar de uma falha mecânica como causa do acidente.

As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

Nota da SDS

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informa que os 17 corpos encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) já foram identificados pela perícia papiloscópica.

Desse total, doze já foram liberados para os familiares, enquanto os demais aguardam a retirada no Instituto, na cidade de Recife. Não divulgaremos até o momento os nomes das vítimas.





A SDS reforça o empenho das equipes envolvidas para que todo o processo de liberação ocorra com a maior celeridade e respeito possível às famílias das vítimas.

