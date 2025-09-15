Reprodução Eliú Oliveira precisou usar redes sociais para se defender

Eliú Luiz de Oliveira, conhecido como Eliú Oliveira (DC), é vereador em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e atua no bairro Cidade da Esperança. A repercussão nacional sobre o parlamentar ocorreu em setembro de 2025, após um episódio em um motel que viralizou nas redes sociais.

Eliú Oliveira tem 57 anos e é solteiro. Formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o parlamentar concentra sua atuação em projetos sociais e demandas comunitárias no bairro Cidade da Esperança, onde mantém base eleitoral.

Ele foi eleito vereador em Natal nas eleições municipais de 2020 e desde então participa de comissões relacionadas a assuntos sociais e urbanos.

Sua atuação é marcada por presença em audiências públicas e eventos locais, sem registros de projetos de lei de destaque estadual ou nacional antes de 2025.

Em 2024, Eliú se candidatou novamente a vereador e manteve foco em pautas locais, incluindo habitação, saneamento e apoio a famílias de baixa renda.

A trajetória política de Eliú inclui articulações em eleições municipais desde 2011, com envolvimento em redes partidárias locais e candidaturas a vereador em diferentes pleitos.

Ele é citado em processos judiciais eleitorais relacionados a registros de candidatura e impugnações, mas não há informações públicas sobre condenações ou cassações de mandato.





Polêmica

O caso veio à tona quando a esposa de um homem invadiu o quarto, registrou imagens do encontro e afirmou que Eliú teria pago R$ 150 pelo encontro. O vídeo se espalhou rapidamente e colocou o nome do vereador entre os assuntos mais comentados do país.

Em pronunciamento nas redes sociais, Eliú afirmou que não cometeu crime e que não sabia que o outro envolvido era casado.

“Eu não cometi crime. Eu não sabia do relacionamento. Eu não tenho relacionamento fixo com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas” , disse.

Segundo o parlamentar, a Polícia Militar foi acionada para conter a confusão no motel. No local, foi acordado que Eliú arcaria com prejuízos materiais causados pela invasão, em troca da não divulgação das imagens. Apesar disso, os vídeos circularam amplamente na internet.

O vereador afirmou ainda que entende a reação da esposa e destacou que o mais importante é que “algo pior não aconteceu”.

Eliú afirmou que não pretende dar maiores explicações sobre sua vida íntima e reforçou que não praticou ato ilegal.