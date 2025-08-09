Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta dentro de casa, em Campo do Meio, no Sul de Minas Gerais, nesta sexta-feira (8). O principal suspeito é o namorado dela, também de 50 anos, que teria ligado para uma das filhas da vítima, confessado o crime e afirmado que “isso é o que merece mulher que trai” , antes de fugir.
Segundo a Polícia Militar, as filhas de Adriana Fernandes Batista procuraram a corporação para registrar o desaparecimento e relataram que suspeitavam do envolvimento do parceiro da mãe, além de acreditarem que ele estivesse escondendo o corpo.
Os policiais seguiram com as filhas até uma pousada no Centro da cidade, onde o suspeito morava e trabalhava, mas ele não foi localizado. Em seguida, foram até a casa da vítima. Com autorização das filhas, a porta foi arrombada e Adriana foi encontrada caída entre a porta do banheiro e a geladeira da cozinha, já sem vida.
A perícia da Polícia Civil identificou sinais de luta corporal e ferimentos nos ombros, pescoço, tórax e cabeça, além de lesões no rosto e nos punhos, indicativas de tentativa de defesa.
Uma das filhas contou que, antes da confirmação da morte, telefonou para a mãe, mas quem atendeu foi o namorado. Ao ser questionado sobre o motivo de estar com o celular, ele teria dito que as filhas “enchem muito o saco da mãe” e, em seguida, admitiu ter cometido o crime.
Testemunhas informaram que, antes de fugir, o homem esteve em um bar, onde bebeu conhaque e afirmou: “Agora já era, não vou beber mais, pois fiz uma bobagem” .
Durante as buscas, um canivete e uma camisa com manchas de sangue foram encontrados próximos ao local onde o suspeito trabalhava e dormia. A Polícia Civil investiga o caso e segue em busca do homem.