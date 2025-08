Reprodução/Arquivo pessoal Rosemary Martins foi encontrada morta dentro de casa

Uma empresária de 59 anos foi assassinada dentro de casa em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, dias depois de encerrar o relacionamento com o companheiro, apontado como principal suspeito do crime. Rosemary Martins foi encontrada morta na terça-feira (29) por uma vizinha, chamada por uma das filhas da vítima, que não conseguia contato com a mãe desde o fim de semana. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A Polícia Civil acredita que Rosemary tenha sido morta a facadas no domingo (27), mesmo dia em que falou pela última vez com a filha. O corpo já estava em avançado estado de decomposição quando foi localizado, e a perícia aguarda o laudo oficial para confirmar a causa da morte.

Rosemary era conhecida na cidade por comandar um negócio de picolés e sorvetes. Tinha duas filhas adultas, fruto de um relacionamento anterior. O caso é investigado como feminicídio.

Segundo os investigadores, a empresária havia terminado o relacionamento recentemente após descobrir que o homem, com quem vivia havia cerca de dois anos, a traía. A hipótese é de que o crime tenha sido motivado por vingança ou inconformismo com o fim da relação.

O delegado responsável pelo caso, Ângelo Fragelli, destacou que o suspeito tem antecedentes por violência doméstica e já havia ameaçado uma ex-companheira com uma faca, mesma arma que teria sido usada contra Rosemary.

Após o assassinato, o homem fugiu da cidade, mas foi localizado e preso em São José, na Grande Florianópolis. Ele confessou o crime durante depoimento e foi encaminhado ao sistema prisional. A identidade do suspeito não foi divulgada.