Reprodução/Instagram Vereador se pronuncia após ser flagrado com homem casado em motel

O vereador Eliú Oliveira, conhecido como “vereador da Cidade da Esperança”, em Natal, que virou alvo de repercussão nacional após ser flagrado em um motel com um homem casado, quebrou o silêncio neste sábado (13). O caso viralizou quando a esposa do homem invadiu o quarto, registrou a cena em vídeo e acusou o parlamentar de ter pago R$ 150 pelo encontro.

Em pronunciamento nas redes sociais, Eliú disse que não cometeu crime e que sua vida pessoal não deve ser alvo de cobrança pública. O parlamentar, que é solteiro, afirmou ainda que não sabia que o outro envolvido era casado.

“Eu não cometi crime. Eu não sabia do relacionamento. Eu não tenho relacionamento fixo com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas” , declarou.

As imagens feitas pela esposa mostram o momento em que ela arromba a porta do quarto, questiona o marido e ironiza a situação. O vídeo se espalhou rapidamente nas redes sociais e colocou o nome do vereador entre os assuntos mais comentados do país.

Eliú relatou que a Polícia Militar foi acionada para conter a confusão e que, no local, ficou acordado que ele arcaria com os prejuízos materiais causados pela invasão, em troca da não divulgação das imagens. Apesar disso, os vídeos circularam amplamente na internet.

“Entendo perfeitamente o estado emocional daquela jovem. O mais importante é que algo pior não aconteceu” , disse.

Apesar da repercussão, Eliú reforçou que não praticou ato ilegal e que não pretende dar maiores explicações sobre sua vida íntima.