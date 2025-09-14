Reprodução/redes sociais Bolsonaro foi recepcionado por apoiadores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Hospital DF Star, em Brasília, na manhã deste domingo, após deixar a prisão domiciliar com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele chegou escoltado por um comboio da Polícia Federal para realizar um tratamento médico na pele.

Foi a primeira vez que Bolsonaro deixou sua residência após ser condenado pela Primeira Turma do STF por cinco crimes ligados à trama golpista. O ex-mandatário chegou ao hospital acompanhado do filho Jair Renan, vereador de Balneário Camboriú, Santa Catarina.

A chegada à unidade de saúde foi acompanhada de jornalistas e cerca de 30 apoiadores, que critavam palavras de incentivo. Bolsonaro apenas olhou discretamente para seus apoiadores, sem acenar.

Tratamento de saúde

De acordo com relatório médico que foi apresentado ao Supremo, Jair Bolsonaro deve passar por um procedimento na pele para remoção de lesões. Ele foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a permanecer na unidade pelo tempo necessário para o tratamento, devendo retornar em seguida à sua residência.

Segundo o UOL, houve um princípio de tumulto antes da chegada do ex-presidente. Uma mulher teria saído do hospital e gritado "27 anos" para os apoiadores, que reagiram mas foram contidos por policiais.

Condenação

Na última quinta-feira (11), a Primeira Turma do STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por atuação na trama golpista. Ele foi apontado como líder e o maior beneficiário de uma organização criminosa que visava abolir o Estado Democrático de Direito.





Foi a primeira vez na história do país que um ex-presidente recebeu pena por golpe de Estado. Ele e outros sete aliados foram condenados por cinco crimes, sendo a maior pena aplicada a Bolsonaro.

Bolsonaro é monitorado diariamente por policiais penais, que fazem vigilância em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar.

Após a ida ao hospital, a defesa do ex-presidente deve apresentar o atestado médico à Justiça em até 48 horas.