O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai faltar ao terceiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suposta tentativa de golpe por causa de uma "limitação médica", afirmou o advogado Paulo Bueno na manhã desta terça-feira (9).

"Não poderia vir aqui por essa limitação, ainda que fosse a vontade dele", disse Bueno a jornalistas na chegada ao Supremo. Ele acrescentou que Bolsonaro está com a saúde fragilizada e não teria condições de enfrentar o ritmo da Corte. "São sete horas de julgamento por dia, é muito puxado, a gente sai daqui moído. Ele não tem condições disso", completou.

O advogado também destacou que não há perspectiva de que o ex-presidente compareça sequer para ouvir a sentença, prevista para os próximos dias.

"A orientação médica é de que ele permaneça em casa porque aqui é muito estressante, tanto do ponto de vista físico quanto emocional" , disse.

Ontem, os advogados de Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar para fazer uma nova cirurgia, desta vez, para retirada de lesões cutâneas.

Julgamento

O STF retomou nesta terça a análise do inquérito em que Bolsonaro e outros sete aliados respondem como réus por participação na trama golpista. A expectativa é que os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino apresentem seus votos hoje.

Até o momento, a Corte já ouviu as sustentações da acusação, que pediu a condenação dos oito réus, e das defesas, que negaram envolvimento e solicitaram absolvição por falta de provas.

Agora, os ministros vão avaliar se as evidências confirmam a existência de um golpe e se cada um dos acusados teve participação nos crimes apontados.





A previsão é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12).