Ministros da Primeira Turma iniciam a votação do julgamento de Bolsonaro nesta terça (9)

12h10 - Moraes faz forte crítica aos réus

O magistrado criticou duramente Jair Bolsonaro e outros réus, afirmando que o Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 20 anos devido a uma organização criminosa formada por um grupo político incapaz de aceitar a derrota nas eleições.

Segundo ele, o grupo liderado por Bolsonaro ignorou princípios democráticos e republicanos, como a alternância de poder.

O relator também abordou o atentado no Aeroporto de Guarulhos, destacando que, isoladamente, a bomba poderia ser considerada um incidente, mas que ela fazia parte de uma sequência de ações destinadas a perpetuar o poder a qualquer custo.

Ele explicou que houve financiamento e organização de pessoas em acampamentos ilegais em frente a quartéis para pressionar contra a posse dos eleitos, e que essas mesmas pessoas foram coordenadas durante os atos de 8 de janeiro.

O magistrado afirmou que a explosão da bomba poderia ter causado a morte de centenas de pessoas, mostrando a gravidade da ação.

12h04 - Moraes ressalta que escalada levou a tentativa de golpe

O ministro Moraes afirmou que, diante da rotina diária de trabalho e estudo, muitas vezes se perde a noção da primeira sequência de atos executórios dos crimes apontados pela PGR até a derrota nas eleições.

Ele explicou que, posteriormente, esses atos se intensificaram, tornando-se numerosos e absurdos, incluindo episódios extremamente violentos após o segundo turno.

Moraes também destacou que houve ações de monitoramento de autoridades, incluindo o relator e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e que uma verificação extraordinária das urnas — de má-fé — buscava anular votos de apenas 48% das urnas do segundo turno, justamente aquelas em que o candidato eleito teria vencido.

Segundo ele, todas essas ações faziam parte de uma estratégia para sustentar discursos golpistas.

11h58 - Ministro chama nota de Paulo Sérgio de esdrúxula

O ministro Moraes afirmou que havia uma tentativa organizada de anular as eleições, incluindo impedir a divulgação do resultado, a diplomação e a posse dos eleitos.

Segundo ele, era inaceitável que, em 9 de novembro de 2022, as Forças Armadas confirmassem a regularidade do pleito.

Moraes disse que, nesse contexto, Jair Bolsonaro teria ordenado que o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, divulgasse uma nota considerada “exdrúxula e vergonhosa”, que contraria as conclusões das Forças Armadas.

O objetivo, segundo Moraes, seria manter a narrativa de fraude eleitoral e impedir a posse do presidente e do vice-presidente eleitos.

"Uma nota que tentava disfarçar a própria conclusão das Forças Armadas. Para manter a chama do discurso das fraudes nas eleições e pra impedir a posse do presidente eleito" , relatou.

11h43 - Fux e Moraes discutem

O ministro Flávio Dino pediu para falar durante a votação de Moraes e recebeu autorização. Após o término da fala de Dino, Fux pediu a palavra e lembrou que havia sido combinado que outros ministros não seriam interrompidos durante o voto.

"Seu presidente, conforme combinamos, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora tenha sido muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino. Eu gostaria de cumprir aquilo que combinamos no momento em quem eu votar"

Moraes afirmou que havia autorizado a interrupção, e Fux destacou que se referia ao seu próprio voto, que será proferido entre hoje e amanhã.

"Eu não vou conceder aparte [interrupções], conforme nós combinamos lá na sala [antes do início do julgamento], porque o voto é muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando, eventualmente, a gente apresenta uma certa discordância" , falou Fux.

"Eu tranquilizo que não pedirei de Vossa Excelência, pode dormir em paz" , brincou Dino.

11h39 – Ministro relembra operação da PRF no 2º turno

O ministro afirmou que milhares de pessoas foram impedidas de votar no segundo turno devido a uma operação da Polícia Rodoviária Federal.

Moraes destacou que a ação fazia parte do plano de tentativa de golpe e que, ao perceber a gravidade da situação na época, convocou Silvinei Vasques para prestar esclarecimentos e desbloquear imediatamente as estradas.

"Esse fato foi tão acintoso, foi tão acintoso em relação à democracia. Não houve pudor na consumação desse ato executório, que centenas de pessoas, no dia do segundo turno das eleições, postaram vídeos que estavam sendo impedidos pela Polícia Rodoviária Federal de chegar aos locais de votação" , declarou.

"Mas, no dia, fez uma suposta operação para verificar a condição dos veículos. Nos acessos aos municípios onde um dos candidatos tinha tido mais votação, os veículos eram parados para verificar o pneu, o chassi, o banco. Pasmem: na fila para chegar ao local de votação estava o senador Otto Alencar."

11h29 - Moraes ironiza Eduardo Bolsonaro

Moraes afirmou que os últimos acontecimentos indicam que a reunião de Bolsonaro com embaixadores em 2022 teve caráter apenas preparatório, sugerindo uma tentativa de retorno à posição de colônia, mas não de Portugal.

"Na verdade, eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, ou tentativa de entreguismo nacional. Mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais em Portugal".

O ministro também ironizou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA, destacando ações que teriam sido contrárias aos interesses do Brasil.

11h17 - Ministro fala das fake news ditas por Bolsonaro

Moraes relembrou que Bolsonaro afirmou que mais de 100 pessoas disseram ter votado nele, mas que apareceram fotos de concorrentes e os votos não teriam sido contabilizados a seu favor, alegando ter um vídeo como prova.

No entanto, o ministro afirmou que o ex-presidente nunca apresentou nenhum vídeo e ainda defendeu a tentativa de golpe ocorrida na Bolívia, sugerindo que algo similar poderia acontecer no Brasil.

11h14 - Moraes diz que réus trataram o STF como inimigo

Moraes afirmou que foram utilizadas palavras contra o STF e o TSE, ressaltando que, de acordo com o réu Paulo Sérgio, existia uma postura de guerra contra a Justiça Eleitoral, tratando-a como inimiga a ser vencida, derrubada e extirpada.

Segundo o ministro, os atos executórios comprovam a acusação feita pela PGR contra os réus.

"O réu Paulo Sérgio [Nogueira] afirma que estão em guerra com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral eram o inimigo a ser vencido, derrubado, extirpado. Ou seja, os atos configuram e consumam o quê? O crime imputado pela Procuradoria Geral da República"

11h10 - Ministro fala da reunião ministerial

Moraes afirmou que qualquer pessoa decente e de boa-fé reconhece que um líder político de alto cargo, ao instigar milhares de pessoas dessa forma, aumenta exponencialmente as agressões e ameaças ao STF, aos ministros e às suas famílias, configurando atitudes criminosas evidenciadas em 7 de setembro.

Na sequência, o ministro classificou a reunião ministerial de 5 de julho de 2022 como golpista.

11h08 - Moraes fala das lives de Bolsonaro

Moraes reforçou que Bolsonaro divulgava informações falsas em lives e atacava o Poder Judiciário para deslegitimar a Justiça e o sistema eleitoral brasileiro. Segundo o ministro, a organização criminosa tinha todas as ações planejadas de forma cronológica.

11h04 - Moraes endurece tom em seu voto

Moraes aumentou o tom ao comentar o discurso de 7 de setembro de 2021 feito por Bolsonaro. Ele relembrou que o ex-presidente proferiu ameaças contra o Supremo, tendo o ministro como principal alvo.

“Isso não é conversa de bar, isso não é alguém em um clube conversando com amigo. Isso é o presidente da República, no 7 de setembro, data da Independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal contra o poder judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal” , discursou.

Em 2021, Bolsonaro chegou a enviar recado para Luiz Fux, então presidente do STF.

"Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos o valor de cada poder na República" , disse o ex-presidente na ocasião.

10h58 – Moraes relembra o 7 de setembro de 2021

Moraes afirmou que Bolsonaro fez uma série de ameaças no dia 7 de setembro de 2021, afirmando categoricamente que não respeitaria mais decisões judiciais.

Além disso, instigou milhares de pessoas nas ruas e milhões virtualmente, ameaçando ministros do STF. O Supremo Tribunal Federal precisou reforçar sua segurança a partir daquele 7 de setembro e nos dias seguintes.

"O líder do grupo criminoso deixa claro, de viva voz, de forma pública pra toda sociedade, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas. Uma derrota democrática nas eleições. Que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular"

10h52 - Moraes fala das milícias digitais

O ministro também falou da ação das chamadas milícias digitais na tentativa de descredibilizar as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral.

Segundo Moraes, todas essas informações falsas, consideradas criminosas, eram imediatamente e amplamente disseminadas pelas milícias digitais, especialmente por meio das lives de Bolsonaro sobre o sistema de votação.

10h49 – Moraes segue falando da unidade entre os réus



Moraes apresentou apontamentos sobre ações realizadas por Alexandre Ramagem, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, que evidenciam sua unidade com os réus na tentativa de descredibilizar o processo eleitoral, a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário, ações que faziam parte do plano de tentativa de golpe.

10h44 – Moraes chama Bolsonaro de líder de organização criminosa

Moraes afirmou que o réu Jair Messias Bolsonaro deu sequência a uma estratégia golpista estruturada pela organização criminosa, sob sua liderança, com o objetivo de colocar em dúvida o resultado das eleições futuras.

Segundo o ministro, a ação tinha a finalidade de obstruir o funcionamento da Justiça Eleitoral, atacar o Poder Judiciário e garantir a manutenção do grupo político de Bolsonaro no poder, independentemente dos resultados eleitorais.

10h37 – Moraes diz que ministros foram espionados pela Abin Paralela

Moraes afirmou que a Abin foi utilizada no governo Bolsonaro como uma “célula clandestina” e que ele, junto aos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, foi monitorado pelo grupo de espionagem liderado por Alexandre Ramagem.

10h33 - Moraes cita Bolsonaro

Moraes afirmou que os documentos apresentados comprovam a atuação de Bolsonaro e dos outros sete réus na tentativa de desacreditar o sistema eleitoral. Durante seu pronunciamento, ele destacou que o ex-presidente não compareceu ao julgamento.

O ministro apontou a convergência entre a live de Bolsonaro, as anotações de Augusto Heleno e os documentos produzidos por Alexandre Ramagem, além de um diálogo apreendido entre Ramagem e Bolsonaro, que não estava presente na sessão.

Segundo Moraes, essa conexão entre diferentes provas evidencia um alinhamento entre os réus, reforçando a tese de atuação coordenada para desacreditar o sistema eleitoral.

10h28 - Moraes fala das declarações de Ramagem com Bolsonaro

Moraes ressaltou que as mensagens de Alexandre Ramagem não podem ser comparadas a comunicações criminosas comuns, como entre membros do PCC.

O ministro enfatizou que se tratava de um diretor da Abin se comunicando com o então presidente da República, e que a organização criminosa já havia iniciado atos executórios para tentar permanecer no poder, independentemente de outras circunstâncias.

A declaração foi feita em referência às mensagens em que Ramagem questionava a segurança das urnas eleitorais.

10h25 - Moraes rebate defesa de Ramagem

No julgamento, Moraes rebateu a defesa de Alexandre Ramagem sobre anotações encontradas com o réu, que ele havia descrito como privadas, comparando-as a um diário pessoal.

O ministro questionou a lógica dessa defesa, apontando que seria improvável que informações escritas de forma privada fossem posteriormente utilizadas em transmissões públicas (lives) e direcionadas ao então presidente Bolsonaro. O comentário do ministro provocou risos na plateia.

10h20 – Prints de Ramagem são exibidos

Moraes também apresentou em seu voto anotações de Alexandre Ramagem, que possuem semelhanças com os documentos de Augusto Heleno.

O ministro afirmou que a Abin não pode interferir nas eleições e destacou que a Polícia Federal identificou a posse desses documentos por Ramagem e Heleno, comprovando a unidade da “organização criminosa”.

10h10 – Anotações de Augusto Heleno são exibidas

Anotações de Augusto Heleno, encontradas pela Polícia Federal, foram apresentadas no slide do ministro Moraes. Ele afirmou que a agenda encontrada na casa do general comprova o uso de órgãos públicos pelos réus para monitorar adversários políticos.

Moraes destacou ainda que as anotações indicam uma tentativa de desacreditar a Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria democracia.

"Não é razoável achar normal um general do Exército, general quatro estrelas, ministro do GSI [Gabinete de Segurança Institucional], ter uma agenda com anotações golpistas, uma agenda preparando execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário e se perpetuar no poder. Não consigo entender como alguém pode achar normal numa democracia, em pleno século 21, uma agenda golpista" , afirmou o ministro.

10h00 – Argumentos de Moraes são exibidos em slide

Moraes apresentou um slide sobre seu voto no julgamento do mérito dos supostos crimes dos réus.

“Prometo que tentarei ser breve. Dificilmente cumprirei minha promessa” , brincou com os colegas.

09h58 - Moraes fala sobre as diferenças de crimes

Moraes afirmou que existe diferença entre tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, destacando que são conceitos autônomos dentro do ordenamento jurídico dos países democráticos.

Além disso, negou que faltem elementos para enquadrar os réus nesses crimes.

09h52 - Moraes diz que houve tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que houve tentativa de golpe, mas que o julgamento tem como objetivo discutir a autoria, ou seja, se os réus participaram do plano.

Ele destacou que não houve dúvidas quanto à existência de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, à formação de organização criminosa e ao dano ao patrimônio público.

"Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, de abolição do Estado de direito. O que discute é a autoria, porque não há nenhuma dúvida, depois de todas as condenações e acordos de não persecução-penal de que houve uma tentativa de golpe e organização criminosa que gerou dano ao patrimônio público."

09h48 - Moraes encerra análise preliminares

Após rejeitar os pedidos das defesas sobre questões preliminares, Moraes iniciou a análise do mérito e prosseguiu com seu voto.

09h43 - Juiz tem liberdade de perguntas, diz Moraes

Moraes afirmou que o juiz não é “samambaia” ao rebater o argumento do advogado do general Augusto Heleno, que questionou o número de perguntas feitas pelo ministro durante o interrogatório dos réus.

O magistrado ressaltou que pode formular quantas perguntas considerar necessárias e que não há impedimento jurídico para tal procedimento, acrescentando que “não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado”.

"A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula."

09h36 - Perfil falso é citado por Moraes

As defesas dos réus também apontaram supostas irregularidades na delação de Mauro Cid devido à existência de um perfil falso do delator nas redes sociais.

Segundo o ministro Moraes, o perfil falso não comprometeu os relatos apresentados pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na investigação. O magistrado ainda informou que o caso está sendo apurado em outro inquérito.

09h31 - Moraes mantém a delação premiada de Cid

Durante seu voto, Moraes negou a anulação da delação de Mauro Cid e criticou duramente as defesas dos réus, que a classificaram como contraditória.

Segundo o ministro, esse argumento beira a litigância de má-fé ou demonstra total desconhecimento dos autos, já que basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal optou por fracionar o depoimento em oito partes, em vez de um único grande depoimento em 28 de agosto de 2023, justamente porque se tratava de oito fatos distintos.

09h25 - Moraes defende validade da delação de Mauro Cid

Moraes abordou a validade do acordo de delação premiada de Mauro Cid, enfatizando que não houve qualquer irregularidade.

Ele ressaltou que a defesa do réu colaborador, durante a sustentação oral, confirmou a total voluntariedade e regularidade da delação, afastando quaisquer acusações ou indícios de coação.

09h20 - Fux dá aviso a Moraes

O ministro Fux interrompeu o voto de Moraes e comunicou que, ao votar, abordará as questões preliminares.

Moraes destacou que todas as preliminares mencionadas em seu voto já haviam sido rejeitadas por unanimidade no momento do recebimento da denúncia, destacando que não houve nenhum fato novo.

09h19 - Moraes explica como dividirá seu voto

As questões preliminares foram apresentadas pelas defesas dos réus. Por esse motivo, Moraes afirmou que dividirá seu voto em duas partes: a análise das questões preliminares e o exame do mérito da ação. Ele iniciou pela análise das questões preliminares.

09h15 - Moraes inicia seu voto

Moraes faz leitura do seu voto





O ministro Alexandre de Moraes cumprimentou seus colegas e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, parabenizou os advogados pela sustentação oral das defesas de seus clientes e iniciou a leitura de seu voto.

09h12 - Sessão é iniciada

Presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, abre o terceiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Ele faz a leitura da ata e passa a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

O caso

Aline Brito, repórter do portal iG, acompanha o julgamento direto do STF





STF (Supremo Tribunal Federal) começou no dia 2 de setembro o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado. Nesta terça-feira (9), é realizado o terceiro dia de julgamento. O Portal iG acompanha a sessão em tempo real, com a jornalista Aline Brito presente dentro da sala de julgamento.

A ação penal 2668, em análise pela Primeira Turma, apura a atuação do chamado "Núcleo Crucial", apontado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) como responsável pela articulação para subverter o resultado das eleições de 2022.

Além de Bolsonaro, são réus:

o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso;

o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

e o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa presidencial de 2022.

Segundo a denúncia, todos respondem por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado por violência e ameaça grave, além de deterioração de patrimônio tombado. Ramagem, em razão da prerrogativa de deputado, responde apenas por três crimes.

Denúncia da PGR

A PGR afirma que Bolsonaro liderou uma organização criminosa para manter-se no poder após a derrota eleitoral.

O esquema teria começado em 2021, com ataques ao sistema eletrônico de votação e pressão sobre as Forças Armadas, e culminado nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando prédios dos Três Poderes foram invadidos e depredados em Brasília.

Entre as provas apresentadas estão minutas de decretos golpistas, registros digitais, vídeos, documentos e a delação premiada de Mauro Cid.

Em depoimento, o general Marco Antonio Freire Gomes relatou que Bolsonaro chegou a apresentar uma minuta golpista em reunião.

Planos com codinomes como “Luneta”, “Copa 2022” e “Punhal Verde Amarelo” também foram mencionados, prevendo até o sequestro e assassinato de autoridades, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O primeiro dia do julgamento

Ministro faz leitura do relatório





O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começou com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Moraes destacou a importância da democracia e da soberania nacional, afirmando que esses princípios não podem ser negociados ou violados.

O discurso foi interpretado como uma resposta indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente aplicou sanções ao Brasil e chamou o processo contra Bolsonaro de “caça às bruxas”.

As alegações de Paulo Gonet

Paulo Gonet faz leitura do seu relatório





O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a acusação de tentativa de golpe de Estado. Ele afirmou que o simples fato de o então presidente e o ministro da Defesa convocarem militares para discutir a formalização de um golpe já configurava início do crime.

Gonet alertou que a impunidade poderia estimular novos atos autoritários e rejeitou a tese de que não houve execução do plano. Para ele, não era necessária assinatura de decreto para caracterizar a tentativa golpista. Após sua fala, a sessão foi interrompida.

A defesa de Mauro Cid

Jair Alves Pereira falou sobre a delação de Mauro Cid, seu cliente





A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo, foi a primeira a se manifestar. O advogado Jair Alves Pereira defendeu a legalidade do acordo de delação, negando coação.

O também advogado Cezar Roberto Bitencourt afirmou que não há provas de que Cid tenha participado ou incentivado atos golpistas, destacando que mensagens recebidas em aplicativos não foram compartilhadas. A defesa negou envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

A defesa de Alexandre Ramagem

Paulo Renato Cintra defendeu Ramagem





O advogado Paulo Renato Cintra argumentou pela suspensão da acusação de organização criminosa contra o deputado Alexandre Ramagem (PL).

Ele afirmou que a Procuradoria cometeu erros na denúncia e citou equívocos sobre o suposto uso irregular do software FirstMile pela Abin.

Cintra sustentou que os textos encontrados eram apenas anotações pessoais e não provas de articulação golpista. Durante sua fala, foi corrigido pela ministra Cármen Lúcia, que reforçou a auditabilidade das urnas eletrônicas.

A defesa de Almir Garnier

O advogado Demóstenes Lázaro Xavier Torres defendeu o ex-comandante da Marinha Almir Garnier





O advogado Demóstenes Torres defendeu o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e pediu a anulação da delação de Mauro Cid, que o apontou como integrante da ala radical de Bolsonaro.

A defesa criticou a PGR por incluir fatos novos não presentes na denúncia, o que, segundo o advogado, viola o direito de defesa.

Torres também argumentou pela individualização das condutas, destacando que não se pode imputar responsabilidades sem provas diretas das ações atribuídas a Garnier.

A defesa de Anderson Torres

Eumar Roberto Novacki defendeu Anderson Torres





O advogado Eumar Novacki sustentou que não há provas contra o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Ele negou envolvimento em planos de decretação de estado de sítio, bloqueios de estradas ou direcionamento da PRF durante as eleições.

Também contestou que Torres tenha relaxado a segurança no 8 de Janeiro, alegando que ele estava de férias nos EUA em viagem previamente programada.

Sobre a minuta golpista encontrada em sua casa, a defesa afirmou que o documento já circulava na internet antes e não tinha ligação com reuniões militares. Após sua fala, o julgamento foi suspenso e será retomado no dia seguinte.

Defesa de Augusto Heleno

Matheus Mayer Milanez fez a defesa de Augusto Heleno





O advogado Matheus Mayer Milanez defendeu o general Augusto Heleno e pediu absolvição, alegando ausência de provas que o vinculem a planos golpistas. Contestou a denúncia da PGR e o acesso incompleto a dados da investigação, de até 80 terabytes.

Negou participação do réu em reuniões, troca de mensagens ou citação em delações, inclusive a de Mauro Cid. Sobre a live de julho de 2021, afirmou que Heleno apenas acompanhou sem manifestações.

Rebateu documentos que o apontavam como chefe de gabinete de crise e ressaltou sua distância das decisões centrais do governo. Milanez criticou a atuação de Alexandre de Moraes, acusando excesso de protagonismo na produção de provas, e questionou a suposta sintonia de Heleno com Alexandre Ramagem.

Defesa de Bolsonaro

Celso Sanchez Vilardi.





Os advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno pediram absolvição de Jair Bolsonaro, afirmando inexistirem provas que o liguem a atos de 8 de janeiro de 2023 ou a planos golpistas como “Punhal Verde e Amarelo” e “Operação Luneta”.

Contestaram a delação de Mauro Cid, apontando falta de credibilidade. Criticaram a condução do processo por Alexandre de Moraes e o acesso limitado a documentos da investigação.

A defesa sustentou que Bolsonaro reconheceu a derrota eleitoral, pediu manifestações pacíficas e estava nos EUA durante os ataques. Questionaram a competência da Primeira Turma para julgar o caso, pedindo análise pelo Plenário do STF.

Defesa de Paulo Sérgio Nogueira

O advogado Andrew Fernandes defendeu General Paulo Sérgio





O advogado Andrew Fernandes Farias defendeu o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, afirmando que ele atuou contra medidas de exceção e buscou evitar ruptura democrática.

A defesa citou reunião com comandantes das Forças Armadas em dezembro de 2022 e visita a Bolsonaro para confirmar ausência de apoio a golpe.

Utilizou a delação de Mauro Cid para reforçar a inocência do general, apontado como contrário a qualquer plano golpista.

Depoimentos de militares corroboraram sua postura moderada. Farias destacou ainda ataques virtuais de bolsonaristas como prova de seu distanciamento de grupos radicais e negou qualquer articulação criminosa.

Defesa de Braga Netto

O advogado José Luís Mendes de Oliveira defendeu Braga Netto





O advogado José Luís de Oliveira Lima defendeu o general Walter Braga Netto, contestando a validade da delação de Mauro Cid, que chamou de “viciada e sem provas”.

A defesa alegou contradições e falta de respaldo em outras evidências, além de cerceamento de defesa pelo volume de documentos e restrições de acesso.

Negou envolvimento do réu em organização criminosa, planos de golpe ou nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ressaltou seu histórico de 42 anos no Exército e sua postura contrária a rupturas democráticas. Criticou ainda a prisão preventiva de 2024, pedindo absolvição ou redução de pena por menor participação.