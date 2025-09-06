Reprodução/Concer Carreta gigante trafega pela BR-040 neste sábado entre Juiz de Fora e Levy Gasparian

Uma carreta de grande porte, com 99 metros de comprimento e 540 toneladas de carga, cruza a BR-040 neste sábado (6), no trecho de Juiz de Fora, em Minas Gerais, até Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. O conjunto leva um transformador com destino ao Porto de Itaguaí.

Segundo a concessionária Concer, responsável pela rodovia, a operação é semelhante à realizada na semana passada. Devido às dimensões do veículo, o tráfego na região pode apresentar lentidão e dificuldades para ultrapassagens.

A carreta é escoltada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e conta com apoio de equipes operacionais da concessionária. Como o deslocamento é feito em etapas, a recomendação é que motoristas programem a viagem e dirijam com atenção redobrada.





Para quem estiver na rodovia e quiser informações atualizadas sobre a movimentação, a Concer disponibilizou o telefone 0800-282-0040.