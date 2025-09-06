FreePik Inmet emitiu 9 alertas para todo o país

O primeiro fim de semana de setembro terá extremos climáticos em diferentes regiões do Brasil: enquanto o tempo seco predomina no centro, as chuvas serão intensas no Norte e no litoral do Nordeste. Além disso, tanto o Sul quanto o Sudeste terão dias gelados, com a aproximação de uma frente fria pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para baixa umidade na área central do país, com índices que podem chegar a apenas 12%. Esses alertas englobam desde o estado de São Paulo até o Ceará, passando pelos estados do centro do país.

Além disso, há um alerta de declínio de temperatura que engloba desde Santa Catarina até o sul de Rondônia, passando por Paraná e São Paulo, além do sudoeste do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.

Há também alertas de ventos costeiros para Santa Catarina, para o litoral do Ceará, do Piauí, de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Veja, a seguir, a previsão para cada região.

Sul

O sábado (6) deve ser chuvoso no Paraná e em Santa Catarina, com risco de pancadas moderadas a fortes, rajadas de vento e raios. No Rio Grande do Sul, o tempo fica firme, mas gelado, com chance de geada em áreas serranas.

No domingo (7), a instabilidade perde força no Paraná, enquanto em Santa Catarina o sol volta a aparecer na maioria do estado. No Rio Grande do Sul, novas áreas de instabilidade atingem o oeste e noroeste.

Sudeste

Uma frente fria avança e muda o tempo no litoral paulista e fluminense. No sábado, há previsão de chuva persistente nas praias de São Paulo, sobretudo na Baixada Santista e no Litoral Norte.

No Rio de Janeiro, o dia será de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca à noite. Nas regiões do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, o tempo segue sem chuva, mas com temperaturas mais baixas.

No domingo, a instabilidade continua no litoral de SP e RJ, com nebulosidade e chuva. No interior paulista e em Minas Gerais haverá sol, calor e tempo seco. No Espírito Santo, o fim de semana terá tempo firme, sem grandes variações de temperatura e de umidade.

Centro-Oeste

O clima quente e seco é preocupante em áreas da região, atingida pelos dois alertas de baixa umidade do Inmet, que indica variações entre 30% e 12%.

No sábado, pancadas isoladas podem atingir o sul de Mato Grosso do Sul e o noroeste de Mato Grosso, mas no restante o tempo segue firme e seco.

No domingo o calor aumenta, com máximas perto de 40 °C e baixos índices de umidade do ar, que aumentam os riscos para a saúde e de incêndios florestais.

Nordeste

A chuva e o vento se concentram nas áreas litorâneas - neste sábado, há risco de volumes elevados entre Sergipe e Rio Grande do Norte, enquanto o interior segue sob calor e baixa umidade.

No domingo, a instabilidade avança entre Bahia e Pernambuco, com chance de pancadas intensas. Fortaleza e áreas do litoral do Ceará enfrentam ventos costeiros que podem afetar a navegação e atividades pesqueiras.





Norte

Amazonas, Rondônia, Acre e parte do Mato Grosso registram chuvas intensas no sábado, enquanto Roraima e Amapá também podem ter precipitações, mas mais moderadas e localizadas. Tocantins e áreas do Pará seguem mais secas.

No domingo, a chuva continua no Amazonas e em Roraima, com tempo mais aberto em Rondônia e Acre.