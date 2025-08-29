Valter Campanato/Agência Brasil Jair Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) está pronto para iniciar, na próxima terça-feira (2), o julgamento do Núcleo 1 do processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que resultou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O evento atraiu uma atenção sem precedentes e mobilizou uma estrutura inédita de segurança e logística, preparada pela Suprema Corte.

Com mais de três mil pessoas inscritas para acompanhar e centenas de jornalistas credenciados, o STF se prepara para os cinco dias de sessões que devem atrair os olhares do mundo. Grandes veículos de comunicação internacionais como New York Times, Le Monde, The Guardian e The Economist já iniciaram a repercussão do julgamento.

Segurança reforçada

Diante desse cenário, o STF prepara uma vasta estrutura para acomodar o público e a imprensa. A segurança no Tribunal e nas proximidades foi reforçada pela polícia do Distrito Federal. Além disso, a Corte implementou uma série de ações preventivas, incluindo varreduras nas residências dos ministros e o monitoramento constante do ambiente virtual para identificar possíveis ameaças.

Para garantir a transparência e o acesso à informação, um telão será instalado nas dependências da Corte para transmitir as sessões, permitindo que os profissionais de imprensa presentes acompanhem o que ocorre na sala da Primeira Turma. Haverá também uma transmissão na área externa do prédio, no térreo do Anexo 2, exclusivo para jornalistas credenciados.

Para o público geral, as sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça, em seus canais no YouTube e aplicativo, além do canal do STF.

Sem precedentes

O interesse público pelo caso é considerado sem precedentes. Dados oficiais do STF apontam que 3.357 pessoas se inscreveram para acompanhar as sessões nas dependências do Tribunal. Para este grupo, foram disponibilizados 150 lugares na Segunda Turma, e os inscritos serão distribuídos entre as sessões agendadas, recebendo uma confirmação prévia por e-mail.

O julgamento também receberá ampla cobertura jornalística. Ao todo, 501 profissionais de imprensa do Brasil e de outros países foram cadastrados para cobrir o julgamento. Desse total, 80 jornalistas poderão acompanhar as sessões de dentro do plenário da Primeira Turma, o restante será distribuídos pelas áreas com os telões.

Cronograma das sessões

As cinco sessões do julgamento estão agendadas para começar na próxima terça-feira, 2 de setembro, e se estenderão até 12 de setembro de 2025. As datas e horários detalhados são:

2 de setembro: das 9h às 19h;

9 de setembro: das 9h às 19h;

10 de setembro: das 9h às 12h;

12 de setembro: das 9h às 19h.

Os réus e as acusações

O julgamento, conduzido pela Primeira Turma do STF, com o ministro Alexandre de Moraes como relator, tem como réus no chamado Núcleo 1 ou Núcleo Crucial da Ação Penal (AP) 2668 sobre a tentativa de golpe de Estado:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que atua como delator do processo;

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Esse núcleo responde por acusações como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio tombado.

O julgamento representa a última fase do processo contra os réus. Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e os advogados dos envolvidos no Núcleo Crucial apresentação suas considerações e farão as sustentações orais. O ministro Alexandre de Moraes também fará a leitura de seu relatório e, ao final, os ministros da Primeira Turma apresentação seus votos pela condenação ou absolvição de Bolsonaro e seus aliados.