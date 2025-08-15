Agência Brasil MP abriu inquérito contra Bolsonaro por crime contra a honra

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do "núcleo crucial", que respondem por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, foi marcada para o dia 2 de setembro.

Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), colegiado que vai decidir pela condenação ou absolvição dos oito réus, foi o responsável pelo agendamento. A data foi confirmada pelo Portal iG com o STF.

De acordo com o portal de transparência do STF, foram agendadas sessões extraordinárias para cinco dias a partir de 2 de setembro. Em algumas datas, haverá apenas uma sessão, enquanto em outras estão previstas até duas no mesmo dia. Confira os horários:

2 de setembro (terça-feira): às 9h

3 de setembro (quarta-feira): às 9h

9 de setembro (terça-feira): às 9h e às 14h

10 de setembro (quarta-feira): às 9h

12 de setembro (sexta-feira): às 9h e às 14h





O agendamento foi feito um dia após o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, solicitar a marcação do julgamento do "núcleo crucial". Na terça-feira (13) terminou o prazo para a apresentação das alegações finais dos oito réus.

Crimes em julgamento

Os oito réus responderão por cinco crimes distintos. Os ministros da Primeira Turma poderão condená-los por um ou mais desses delitos, e, em caso de condenações, nem todos os apontados como líderes da organização criminosa necessariamente receberão condenação por todos os crimes.

Bolsonaro e os aliados vão responder por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

*Reportagem em atualização