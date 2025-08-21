Reprodução Instagram Família Bolsonaro

Se amanhã, por alguma razão, eu me tornar réu na Justiça e passar meus dias tentando acabar com a reputação do juiz responsável por meu julgamento, com postagens ofensivas nas redes ou cartazes na cidade chamando meu algoz de bandido, não demoraria 24h para a polícia bater na minha porta e dizer que estou preso preventivamente. Terei sorte se a prisão for domiciliar e me permitir aguardar a sentença assistindo Netflix.

Se o réu for meu pai e eu passar os dias furando o pneu de magistrados no fórum serei igualmente enquadrado por atrapalhar o julgamento.

No inicio de agosto, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que não bastava colocar tornozeleira em Jair Bolsonaro (PL), era preciso cortar a comunicação dele com os comparsas, muita gente foi a público dizer que aquilo era loucura, era absurdo. Um abuso, nas palavras de juristas sem acesso aos autos, contra os direitos de um réu que abusa das leis e da boa vontade da Justiça desde os tempos em que era deputado de baixo clero.

Mas o golpe que ele é suspeito de tramar após a derrota nas urnas em 2022 não parou com a invasão dos seguidores às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Estava ainda em curso. Tinha o objetivo de desacreditar a Justiça Eleitoral e seus representantes -- Alexandre de Moraes à frente -- durante a campanha. E durante as investigações das pegadas que levaram até ele. E agora às vésperas da sentença.

O trabalho de obstrução da Justiça contou com o envio do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para os Estados Unidos, onde convenceu o próprio chefe da Casa Branca de que era preciso enfraquecer a Justiça e o governo brasileiro para salvar a pele do pai e garantir um preposto aos interesses norte-americanos por aqui.

A pressão contou com uma série de sanções econômicas ao Brasil como ferramenta de pressão: ou os juízes julgavam os réus como queremos ou todo mundo vai sofrer.

Nunca antes a Justiça brasileira sofreu tanta pressão. É o maior case de obstrução um julgamento da História.

As mensagens obtidas pela Polícia Federal nos celulares apreendidos de Bolsonaro confirmam a conspiração.

Elas mostram que Bolsonaro pediu ajuda até para um advogado de Donald Trump para redigir uma nota em que comemora as sanções econômicas e contra os ministros responsáveis por seu julgamento.

É bem mais grave do que furar pneu de juiz no fórum onde posso um dia ser julgado.

As mensagens mostram também como o pastor Silas Malafaia operou como líder intelectual da obstrução. Ele dizia para quem Bolsonaro deveria dar entrevista e o que dizer. Inclusive para jogar Alexandre de Moraes contra a opinião pública.

A articulação rendeu uma operação de busca e apreensão em endereços ligados a Malafaia.

E o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro por obstrução dos trabalhos da Justiça.

De quebra, as mensagens revelaram um plano para Bolsonaro deixar o país rumo à Argentina de Javier Milei para escapar da prisão.

As tramoias deixam claro que não houve exagero algum na ordem da Justiça que silenciou Bolsonaro e o prendeu em casa.

Pelo contrário: as autoridades que ele tanto acusa de perseguição demoraram até demais para agir.

