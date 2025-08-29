Alesp Suplicy foi internado na segunda-feira (25), após sentir mal-estar repentino

O deputado estadual Eduardo Suplicy(PT), de 84 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (29), após quatro dias de internação.

Segundo nota oficial, ele continuará o tratamento em casa, acompanhado por seu cardiologista.

Suplicy foi internado na segunda-feira (25), após sentir mal-estar repentino durante um evento em Maricá, no Rio de Janeiro. No primeiro atendimento, foi levado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. No dia seguinte, terça-feira (26), foi transferido para o Hospital Niterói D’Or, onde permaneceu até a alta.

Os exames realizados apontaram um quadro de arritmia cardíaca, alteração no ritmo dos batimentos que pode provocar taquicardia ou bradicardia. Na noite de quarta-feira (27), ele foi submetido a uma cirurgia para implante de um marca-passo. O procedimento ocorreu sem intercorrências.

De acordo com boletins médicos do Hospital Niterói D’Or, o parlamentar esteve lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente durante a internação.





Ainda na quarta-feira, após a cirurgia, não permaneceu mais acamado e chegou a participar, por videoconferência, de uma sessão plenária do congresso que motivou sua presença no Rio.

Suplicy viajou ao estado para participar do 24º Congresso Internacional da Rede Mundial de Renda Básica (BIEN), realizado entre 25 e 29 de agosto, em Maricá e Niterói. O evento teve como tema “Renda Básica e Economia Solidária: Novos Horizontes para a Proteção Social”.

Mesmo hospitalizado, acompanhou atividades do encontro por chamadas de vídeo, inclusive a cerimônia de entrega de um prêmio acadêmico que leva seu nome.

Em publicação nas redes sociais, agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas e reafirmou seu compromisso com a defesa da renda básica universal.

Suplicy e outros tratamentos

Reprodução Instagra/ @eduardosuplicy





Além do episódio cardíaco, Suplicy tem histórico de outros tratamentos recentes. Em setembro de 2023, foi diagnosticado com Parkinson em estágio inicial, controlado com derivados de cannabis. No mesmo ano, enfrentou um linfoma não Hodgkin, atualmente em remissão.

Com carreira de mais de cinco décadas na política, Suplicy foi senador por 24 anos, entre 1990 e 2014. Em 2022, foi eleito deputado estadual em São Paulo, com 807 mil votos, sendo um dos parlamentares mais votados do PT.