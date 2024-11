Alesp Eduardo Suplicy, de 83 anos, é deputado estadual de São Paulo

O deputado estadual paulista Eduardo Suplicy (PT), de 83 anos, afirmou neste sábado (15) que está curado do linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa do corpo. Ele começou o tratamento há quatro meses.

"Felizmente estou curado. Os médicos informaram que o meu linfoma está terminado e agora só falta completar o tratamento. Agradeço muito a todas as pessoas que torceram para que minha saúde seja a melhor possível e para que eu possa voltar ao trabalho pleno na Assembleia Legislativa", disse Suplicy em publicação no Instagram.

A declaração do deputado estadual foi concedida durante a ExpoCannabis Brasil, realizada em São Paulo, para disseminar os avanços do uso da maconha medicinal e debater os diversos tópicos relacionados ao tema.

O que é o linfoma não Hodgkin

Os linfomas são classificados em dois subgrupos: os Hodkgin e os não Hodgkin. O primeiro acomete pessoas entre 20 e 40 anos, enquanto o segundo é mais comum em pessoas a partir dos 60. Como Suplicy foi diagnosticado em fase inicial do câncer, as chances do tratamento ser bem-sucedido eram maiores.

É uma doença que afeta o sistema imunológico, pois ataca a defesa do organismo. Entre os sintomas iniciais mais comuns estão o inchaço dos gânglios, espécie de nódulo do sistema de defesa, responsável por "filtrar" substâncias que podem fazer mal à saúde da pessoa.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) são registrados 12 mil casos da doença por ano, sendo homens mais afetados que mulheres. Os óbitos giram em torno de 4,4 ao ano.