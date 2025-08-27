Divulgação/Instagram Carla Zambelli segue presa na Itália

Carla Zambelli (PL-SP), deputada federal licenciada, vai permanecer presa na Itália enquanto aguarda decisão da Justiça local sobre o pedido de extradição ao Brasil. A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A audiência no Tribunal de Apelações de Roma aconteceu na manhã desta quarta-feira (27) e terminou sem decisão, o que mantém a deputada presa enquanto aguarda um parecer final.

Segundo o g1, o juiz responsável pelo caso solicitou um recurso e um tempo para analisar documentos. Ele pode comunicar uma nova decisão após a análise.

Aguarda decisão

Agência Brasil Carla Zambelli foi considerada foragida pela Justiça brasileira





Zambelli, que segundo imagens divulgadas pela TV Globo chegou à audiência algemada vestindo calça jeans e um moletom cinza, foi levada de volta ao Instituto Penitenciário de Rebibbia, onde vai aguardar a decisão da Corte.

Especialistas apuram que a decisão sobre seu futuro, se vai continuar presa ou ficará em liberdade enquanto aguarda o processo, pode sair ainda nesta quarta.

A Justiça da Itália havia marcado a audiência para o último dia 13, em um tribunal de Roma, para analisar a possível extradição de Carla Zambelli ao Brasil. Porém, ao chegar no tribunal, a parlamentar alegou estar passando mal, e a audiência foi adiada.

A defesa de Zambelli argumenta que ela enfrenta problemas de saúde e, por isso, pede sua libertação. Ao mesmo tempo, os advogados também apresentaram um segundo pedido de soltura, sustentando que o governo brasileiro não formalizou um pedido de prisão preventiva.

Zambelli está presa na Itália desde o dia 29 de julho, depois de ficar quase um mês foragida da Justiça brasileira. Ela chegou ter seu nome na lista vermelha de foragidos da Interpol, a polícia internacional.

Condenação

A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão, em trânsito julgado, por invadir com o auxílio de um hacker os sistemas do CNJ. Antes de cumprir a pena, Carla Zambelli deixou o Brasil. A parlamentar se estabeleceu na Itália por ter cidadania no país, acreditando estar imune às penas impostas pela Justiça brasileira.





Enquanto aguarda decisão da Justiça italiana sobre o pedido de prisão pelo caso do ataque hacker, Zambelli recebeu uma nova condenação, sobre o processo de perseguição armada. Na ocasião, a parlamentar sacou uma arma e apontou para um homem no meio da rua, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.

Ela recebeu a pena de cinco anos e três meses de detenção, além do pedido de perda de mandato na Câmara dos Deputados.