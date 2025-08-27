Um adolescente de 13 anos morreu no Cairo, capital do Egito, após ingerir três pacotes de macarrão instantâneo cru. Segundo a imprensa local, o garoto passou mal cerca de 30 minutos depois do consumo, com fortes dores abdominais e vômito. Ele não resistiu.
As autoridades investigam se a morte foi causada por obstrução intestinal ou complicações digestivas provocadas pela grande quantidade do alimento cru. A polícia foi acionada pela família e encontrou o corpo sem sinais de violência. O caso foi encaminhado para autópsia.
O comerciante que vendeu os pacotes foi ouvido pela Justiça. Amostras do produto passaram por análise, mas não foram encontradas irregularidades. A marca é popular entre jovens no Egito, devido ao baixo custo e praticidade.
O Instituto Nacional de Nutrição do país informou que não há evidências de que o macarrão instantâneo, por si só, seja fatal. Mortes associadas ao produto costumam estar ligadas a fatores externos, como preparo inadequado, armazenamento incorreto ou condições de saúde pré-existentes.
O resultado da autópsia deve confirmar a causa da morte.