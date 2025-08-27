Divulgação/Agência Câmara Carla Zambelli segue detida na Itália

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália desde o fim de julho, terá nesta quarta-feira (27) uma nova audiência sobre o processo de extradição. O julgamento ocorre em razão de sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, em trânsito julgado, mas teria deixado o Brasil para não cumprir a pena. A parlamentar se estabeleceu na Itália por ter cidadania no país, acreditando estar imune às penas impostas pela Justiça brasileira.

Audiência havia sido remarcada

A Justiça da Itália havia marcado a audiência para o último dia 13, em um tribunal de Roma, para analisar a possível extradição de Carla Zambelli ao Brasil. Porém, ao chegar no tribunal, a parlamentar alegou estar passando mal, e a audiência foi adiada.

Uma médica chegou a ser chamada para avaliá-la ainda no tribunal, mas o juiz responsável decidiu determinar uma perícia médica e remarcou a audiência para 27 de agosto.

A defesa de Zambelli argumenta que ela enfrenta problemas de saúde e, por isso, pede sua libertação. Ao mesmo tempo, os advogados também apresentaram um segundo pedido de soltura, sustentando que o governo brasileiro não formalizou um pedido de prisão preventiva.

Nova condenação

Enquanto aguarda decisão da Justiça italiana sobre a condenação no caso do ataque hacker ao CNJ, Zambelli recebeu uma nova condenação, sobre o processo de perseguição armada. Na ocasião, a parlamentar sacou uma arma e apontou para um homem no meio da rua, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.





A Primeira Turma do STF acompanhou o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, e concluiu que Zambelli é culpada das acusações. A decisão também decreta a perda do mandato parlamentar.

Para seus advogados não houve crime, já que a deputada tinha autorização para porte de arma. Nesta segunda condenação, que ainda cabe recurso, Carla Zambelli recebeu pena de cinco anos e três meses de prisão.