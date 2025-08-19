LULA MARQUES/ AGÊNCIA BRASIL Carla Zambelli seguirá presa na Itália

A Justiça italiana manteve a prisão cautelar da deputada federal licenciada Carla Zambelli(PL), nesta terça-feira (19), após audiência no Tribunal de Apelações de Roma. A decisão rejeitou o pedido da defesa para conversão em prisão domiciliar.

Zambelli está detida no presídio feminino de Rebibbia desde 29 de julho, após condenação no Brasil a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto.

A Advocacia-Geral da União apresentou documentos que reforçaram a legalidade da prisão, com base no mandado do STF e na Difusão Vermelha da Interpol, considerada suficiente pelo tratado de extradição entre Brasil e Itália.

A defesa questionou a prisão alegando problemas de saúde de Zambelli, a ausência de mandado internacional válido e a falta de solicitação formal de extradição.

Essas alegações foram rejeitadas, exceto a questão de saúde, que será avaliada em perícia médica realizada na última segunda-feira (18).





Nova audiência

Uma nova audiência está marcada para 27 de agosto para discutir o laudo e decidir sobre a manutenção da prisão cautelar ou transferência para regime domiciliar.

A extradição da deputada ainda está em análise, envolvendo trâmites judiciais e políticos.

A cidadania italiana de Zambelli pode complicar o processo, mas tratados bilaterais permitem a extradição, como ocorreu no caso de Henrique Pizzolato, em 2015.

A defesa afirma perseguição política e busca asilo, enquanto especialistas apontam que os crimes cometidos não se enquadram como políticos.