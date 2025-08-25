Federal Reserve/Reprodução Lisa Cook, diretora do Fed acusada de fraude

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou nesta segunda-feira (25) a demissão imediata da diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, após acusações de fraude em contratos de hipoteca.

A decisão foi oficializada em carta divulgada por Trump em sua rede Truth Social, onde afirmou que a conduta da economista compromete a confiança pública no banco central estadunidense.

Na mensagem publicada, Trump declarou: “ O povo dos Estados Unidos deve poder ter plena confiança na honestidade dos membros encarregados de definir as políticas e supervisionar o Federal Reserve. Em vista de sua conduta enganosa e possivelmente criminosa em questões financeiras, eles não podem, e eu não tenho, tanta confiança em sua integridade. ”

O documento oficial da Casa Branca cita um encaminhamento criminal feito em 15 de agosto por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional, à Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi.

O relatório apontou que Cook teria assinado duas declarações contraditórias, afirmando em diferentes registros de hipoteca que residiria tanto em Michigan quanto na Geórgia no mesmo período.

Histórico de embates

Trump já havia declarado, em 22 de agosto, que demitiria Cook caso ela não renunciasse.

A diretora, primeira mulher negra a integrar o conselho do Fed, nomeada pelo ex-presidente Joe Biden, afirmou na ocasião que não aceitaria pressões para deixar o cargo.

Após o pedido de investigação apresentado por Pulte, em 20 de agosto, Cook reagiu dizendo que “ não tinha intenção de ser pressionada a renunciar ao cargo por causa de algumas questões levantadas em um tuíte ”.

Ela completou que “ pretende levar a sério quaisquer perguntas ” sobre seu histórico financeiro e que estava “ coletando informações precisas para responder a quaisquer perguntas legítimas e fornecer os fatos ”.





Disputa legal

Pela legislação, presidentes dos EUA podem afastar dirigentes do Federal Reserve somente por justa causa, conceito que inclui ineficiência, negligência ou má conduta.

Ainda assim, a Suprema Corte decidiu no início deste ano, em um julgamento não relacionado ao Fed, que o presidente não tem autoridade para demitir o chefe do banco central ou outros membros sem restrições legais claras.

A destituição de Cook amplia o embate entre o governo Trump e figuras ligadas ao Partido Democrata, ao mesmo tempo em que reforça a pressão do republicano sobre o Fed.