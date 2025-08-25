A sucessão de Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, rachou a União Progressista - federação criada por União Brasil e PP.
Há pelo menos três nomes na fila desse grupo da direita, que domina bancadas no Congresso Nacional e pretende fazer páreo a Eduardo Paes (PSD), que costuma aparecer como um dos favoritos.
Os nomes são Rodolfo Landim, Márcio Canella e Rodrigo Bacellar.
E eles vão precisar chegar a um consenso.
Como mostrou o Portal iG na oficialização da federação, em abril,
União Brasil e PP passaram a atuar como um só por no mínimo quatro anos.
A federação é obrigada a alinhar as campanhas eleitorais e definir conjuntamente as candidaturas.
Os candidatos terão que estar nas mesmas chapas para disputar a Presidência, os governos dos Estados e as cadeiras no Congresso.
Federação desunida
Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa fluminense, é postulante pelo União Brasil. Mas não tem toda a confiança do clã bolsonarista depois de, por exemplo, demitir o secretário de Transportes, Washington Reis (MDB), nome de peso na política estadual. Baccellar tomou a medida enquanto governador interino, na ausência de Castro.
Com a incerteza quanto ao seu nome, o partido pode lançar Márcio Canella, próximo de Reis - o demitido por Baccellar. Canella é prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, reduto importante para qualquer político que queira se dar bem nas urnas.
Afora a capital, é onde estão as maiores cidades do estado e, por consequência, a maior concentração de eleitores.
Canella ainda teria o apoio de Antonio Rueda, presidente nacional da legenda.
No entanto, eis o racha: o PP vê no ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, um nome forte para concorrer a quem vai ser lançado candidato pela federação.