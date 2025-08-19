Panos Sakalakis/Unsplash Câmara dos Deputados aprova urgência de projeto que combate adultização

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (19) o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2628/22, que estabelece regras de proteção a crianças e adolescentes no uso de aplicativos, jogos, redes sociais e outros programas digitais.

A medida, apelidada de “ ECA Digital ”, permite que a proposta seja votada diretamente no Plenário, sem passar pelas comissões, e o presidente da Casa, Hugo Motta, já anunciou a intenção de pautá-la nesta quarta-feira (20).

O texto, de autoria do senador Alessandro Vieira(MDB) e relatado pelo deputado Jadyel Alencar(Republicanos), obriga fornecedores de aplicativos e serviços digitais a adotarem “ medidas razoáveis ” para evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos ilegais ou considerados prejudiciais.

Um substitutivo preliminar prevê que regulamento posterior defina critérios objetivos sobre a atuação dessas plataformas.

A proposta ainda estabelece que as novas regras entrem em vigor um ano após a publicação da lei, garantindo também ferramentas de controle de acesso para pais e responsáveis.

Denúncia do youtuber Felca

O projeto ganhou destaque após a divulgação de um vídeo do youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que expôs casos de exploração e “ adultização ” de crianças e adolescentes em redes sociais.

O vídeo ultrapassou 40 milhões de visualizações e citou influenciadores como Hytalo Santos, Kamylinha Santos e Caroline Dreher.

Nos registros, Felca apontou que Hytalo, desde 2020, envolvia menores em vídeos com danças sensuais e situações consideradas inadequadas para a idade. Ele também criticou plataformas digitais como YouTube, Instagram e TikTok por monetizarem e recomendarem conteúdos desse tipo.

As denúncias motivaram a suspensão das contas de Hytalo e Kamylinha no Instagram e levaram a medidas da Justiça da Paraíba, como o bloqueio de perfis em redes sociais, desmonetização de conteúdos e proibição de contato com menores.

Na sexta-feira (15), Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos em Carapicuíba (SP) em investigação que apura exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular.

O caso gerou reação imediata no Congresso Nacional com a análise de diversos projetos relacionados à proteção de crianças e adolescentes.





Reações na Câmara



A deputada Laura Carneiro(PSD), autora do pedido de urgência, celebrou a aprovação. “ Esta urgência foi apresentada dois meses atrás, ainda não havia a denúncia do Felca ”, disse.

Para a deputada Lídice da Mata(PSB), vice-líder do governo, é preciso garantir proteção aos mais vulneráveis. “ Não é possível que essa gente não tenha misericórdia das crianças brasileiras expostas nas redes sociais ”, comentou.

Já a deputada Rosangela Moro(União) questionou os riscos de regulação. “ Quem vai dizer? Quem vai fazer a qualificação, a verificação de que conteúdo vai ser colocado ou não? ”, observou.

O deputado Mauricio Marcon(Pode), vice-líder da Minoria, também criticou a proposta. “ O projeto tem pontos positivos, mas há a criação de um comitê – sabe-se lá de onde – gerido pelo governo Lula ”, declarou.