José Cruz/Agência Brasil Parlamentares da oposição ocupam as mesas diretoras do plenário do Senado e da Câmara

O corregedor da Câmara, o deputado Diego Coronel(PSD-BA), recebeu nesta segunda-feira (11) as representações contra os parlamentares da oposição que, na última semana, fizeram um motim para paralisar os trabalhos da Casa em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Coronel tem até quarta-feira (13) para apresentar sua decisão sobre as representações. Caso acate os pedidos, os documentos serão encaminhados à Mesa Diretora da Câmara, que deverá repassá-los ao Conselho de Ética. O colegiado tem três dias úteis para decidir. Se não houver recurso ao plenário, a decisão é confirmada.

O deputado federal ainda deve se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e os outros integrantes da cúpula Casa para discutir o tema. A informação foi compartilhada pelo parlamentar em entrevista à TV Globo.

Denúncias

As representações miram, pelo menos, 14 deputados. Todos poderão ter seus mandatos suspensos por até seis meses, ou até cassados. Eles paralisaram os trabalhos da Casa por quase dois dias, exigindo que temas como a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado fossem pautados.

Os parlamentares sentaram na cadeira de Motta e o impediram de chegar até à mesa. O presidente da Câmara classificou o episódio como "grave" e afirmou que a Casa precisa ser "pedagógica" nas punições.

Outro tema que guiou a manifestação dos deputados foi o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No caso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já disse que não terá andamento.

A Corregedoria também vai analisar o caso da deputada Camila Jara (PT-MS), da base governista, denunciada pelo PL por empurrar o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) no plenário. Ela, porém, não aparece na lista principal por não ser representada por obstrução dos trabalhos.





Veja quais deputados terão representações analisadas: